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В Крыму сильный дождь привел к локальным подтоплениям
В Крыму сильный дождь привел к локальным подтоплениям - РИА Новости, 11.08.2021
В Крыму сильный дождь привел к локальным подтоплениям
Несколько домов и проселочная дорога в Симферопольском районе Крыма оказались в зоне подтопления после прошедшего сильного дождя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T22:47
2021-08-11T22:47
происшествия
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Несколько домов и проселочная дорога в Симферопольском районе Крыма оказались в зоне подтопления после прошедшего сильного дождя, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.Сильный дождь прошел вечером в среду в районе села Краснолесье."По предварительной информации, в результате перенаполнения природного естественного водоема происходит сход воды на автодорогу между селами Краснолесье и Доброе. Затруднено движение автотранспорта. Подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории двух частных домовладений в селе Краснолесье", - говорится в сообщении.На месте работают спасатели. Развернут оперативный штаб. Проводится обследование территории. Информации о пострадавших не поступало.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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происшествия, ялта, керчь
22:47 11.08.2021
 
В Крыму сильный дождь привел к локальным подтоплениям

В Симферопольском районе Крыма сильный дождь привел к локальным подтоплениям

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Несколько домов и проселочная дорога в Симферопольском районе Крыма оказались в зоне подтопления после прошедшего сильного дождя, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
Сильный дождь прошел вечером в среду в районе села Краснолесье.
"По предварительной информации, в результате перенаполнения природного естественного водоема происходит сход воды на автодорогу между селами Краснолесье и Доброе. Затруднено движение автотранспорта. Подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории двух частных домовладений в селе Краснолесье", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели. Развернут оперативный штаб. Проводится обследование территории. Информации о пострадавших не поступало.
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