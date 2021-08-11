https://ria.ru/20210811/krym-1745409575.html

В Крыму сильный дождь привел к локальным подтоплениям

В Крыму сильный дождь привел к локальным подтоплениям - РИА Новости, 11.08.2021

В Крыму сильный дождь привел к локальным подтоплениям

Несколько домов и проселочная дорога в Симферопольском районе Крыма оказались в зоне подтопления после прошедшего сильного дождя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:47

2021-08-11T22:47

2021-08-11T22:47

происшествия

ялта

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Несколько домов и проселочная дорога в Симферопольском районе Крыма оказались в зоне подтопления после прошедшего сильного дождя, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.Сильный дождь прошел вечером в среду в районе села Краснолесье."По предварительной информации, в результате перенаполнения природного естественного водоема происходит сход воды на автодорогу между селами Краснолесье и Доброе. Затруднено движение автотранспорта. Подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории двух частных домовладений в селе Краснолесье", - говорится в сообщении.На месте работают спасатели. Развернут оперативный штаб. Проводится обследование территории. Информации о пострадавших не поступало.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210811/avariya-1745373964.html

ялта

керчь

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происшествия, ялта, керчь