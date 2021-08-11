https://ria.ru/20210811/krym-1745365185.html
В Крыму не собираются смягчать антиковидные ограничения
В Крыму не собираются смягчать антиковидные ограничения - РИА Новости, 11.08.2021
В Крыму не собираются смягчать антиковидные ограничения
Власти Крыма даже после окончания высокого туристического сезона не планируют ослаблять ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом на заседании... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:04
2021-08-11T18:04
2021-08-11T18:04
туризм
республика крым
новости - туризм
наталья пеньковская
коронавирус covid-19
коктебель
евпатория
симферополь
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Крыма даже после окончания высокого туристического сезона не планируют ослаблять ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом на заседании оперштаба региона сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.Это связано с тем, что в Крыму вакцинация проходит медленно, местные жители не торопятся делать прививку. "Активность иммунизации, к сожалению, несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей. К сентябрю...мы не сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий", — пояснила Пеньковская.Уточняется, что по плану прививки от COVID-19 должны сделать миллион человек. Однако на данный момент полностью вакцинированы не более 40 процентов от этой цифры — всего 380 тысяч жителей.В день прививку в Крыму делают в среднем восемь-десять тысяч человек. Этот показатель, по мнению властей региона, необходимо увеличить в два-три раза.
https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html
республика крым
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РИА Новости
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республика крым, новости - туризм, наталья пеньковская, коронавирус covid-19, коктебель, евпатория, симферополь, ялта, туристы, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Крыма даже после окончания высокого туристического сезона не планируют ослаблять ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом на заседании оперштаба региона сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
Это связано с тем, что в Крыму вакцинация проходит медленно, местные жители не торопятся делать прививку.
"Активность иммунизации, к сожалению, несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей. К сентябрю...мы не сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий", — пояснила Пеньковская.
Уточняется, что по плану прививки от COVID-19 должны сделать миллион человек. Однако на данный момент полностью вакцинированы не более 40 процентов от этой цифры — всего 380 тысяч жителей.
В день прививку в Крыму делают в среднем восемь-десять тысяч человек. Этот показатель, по мнению властей региона, необходимо увеличить в два-три раза.