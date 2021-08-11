https://ria.ru/20210811/krym-1745365185.html

В Крыму не собираются смягчать антиковидные ограничения

В Крыму не собираются смягчать антиковидные ограничения - РИА Новости, 11.08.2021

В Крыму не собираются смягчать антиковидные ограничения

Власти Крыма даже после окончания высокого туристического сезона не планируют ослаблять ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом на заседании... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:04

2021-08-11T18:04

2021-08-11T18:04

туризм

республика крым

новости - туризм

наталья пеньковская

коронавирус covid-19

коктебель

евпатория

симферополь

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Крыма даже после окончания высокого туристического сезона не планируют ослаблять ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом на заседании оперштаба региона сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.Это связано с тем, что в Крыму вакцинация проходит медленно, местные жители не торопятся делать прививку. "Активность иммунизации, к сожалению, несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей. К сентябрю...мы не сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий", — пояснила Пеньковская.Уточняется, что по плану прививки от COVID-19 должны сделать миллион человек. Однако на данный момент полностью вакцинированы не более 40 процентов от этой цифры — всего 380 тысяч жителей.В день прививку в Крыму делают в среднем восемь-десять тысяч человек. Этот показатель, по мнению властей региона, необходимо увеличить в два-три раза.

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

республика крым

коктебель

евпатория

симферополь

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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