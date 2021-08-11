07:03 11.08.2021 (обновлено: 09:26 11.08.2021)
Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
Постпред Крыма Мурадов заявил о подготовке Украиной серии провокаций
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.
"К сожалению, провокации против России — обязательная составная часть этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой "платформы по деоккупации Крыма" будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова.
"Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы", — сказал постпред.