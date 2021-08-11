https://ria.ru/20210811/krym-1745284178.html

Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций

Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций - РИА Новости, 11.08.2021

Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T07:03

2021-08-11T07:03

2021-08-11T09:26

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украина

республика крым

георгий мурадов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.По его словам, организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова."Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы", — сказал постпред.

https://ria.ru/20210811/krym-1745277911.html

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в мире, украина, республика крым, георгий мурадов, россия