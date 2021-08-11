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Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций - РИА Новости, 11.08.2021
Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:03
2021-08-11T09:26
в мире
украина
республика крым
георгий мурадов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.По его словам, организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова."Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы", — сказал постпред.
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в мире, украина, республика крым, георгий мурадов, россия
07:03 11.08.2021 (обновлено: 09:26 11.08.2021)
 
Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций

Постпред Крыма Мурадов заявил о подготовке Украиной серии провокаций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеоргий Мурадов
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

"К сожалению, провокации против России — обязательная составная часть этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой "платформы по деоккупации Крыма" будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова.
"Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы", — сказал постпред.
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 00:51
В Крыму предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова
 
В миреУкраинаРеспублика КрымГеоргий МурадовРоссия
 
 
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