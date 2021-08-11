https://ria.ru/20210811/krym-1745277911.html

В Крыму предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова

В Крыму предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова - РИА Новости, 11.08.2021

В Крыму предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова

Украина не имеет никакого права требовать репарации за Крым и должна возместить ущерб, нанесенный полуострову за все годы нахождения в ее составе, заявил... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:51

2021-08-11T00:51

2021-08-11T01:04

в мире

украина

республика крым

георгий мурадов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Украина не имеет никакого права требовать репарации за Крым и должна возместить ущерб, нанесенный полуострову за все годы нахождения в ее составе, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.Вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он признал, что "возвращение" полуострова не будет быстрым.По его словам, Крым и крымчане, находясь в составе Украины, были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления на протяжении десятилетий.Он назвал идею Киева о "репарациях" "просто смешной". "Уверен, и сам украинский народ от них уже устал. Сам термин "репарации", которые взимаются с побежденной в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой. Тоже еще победители", - сказал постпред.Мурадов подчеркнул, что сейчас Россия вкладывает сотни миллиардов рублей, чтобы привести в порядок свою историческую территорию и вернуть ей славу цветущего края.

https://ria.ru/20210810/krym-1745273921.html

https://ria.ru/20210810/oruzhie-1745240810.html

украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, георгий мурадов, россия