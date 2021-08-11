00:51 11.08.2021 (обновлено: 01:04 11.08.2021)
В Крыму предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова
Вице-премьер Крыма Мурадов: Украина должна возместить нанесенный полуострову ущерб
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Украина не имеет никакого права требовать репарации за Крым и должна возместить ущерб, нанесенный полуострову за все годы нахождения в ее составе, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он признал, что "возвращение" полуострова не будет быстрым.
"Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России - компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, Крым и крымчане, находясь в составе Украины, были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления на протяжении десятилетий.
Он назвал идею Киева о "репарациях" "просто смешной". "Уверен, и сам украинский народ от них уже устал. Сам термин "репарации", которые взимаются с побежденной в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой. Тоже еще победители", - сказал постпред.
Мурадов подчеркнул, что сейчас Россия вкладывает сотни миллиардов рублей, чтобы привести в порядок свою историческую территорию и вернуть ей славу цветущего края.