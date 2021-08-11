https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html
Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии
Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии - РИА Новости, 11.08.2021
Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:07
2021-08-11T20:07
2021-08-11T20:56
молдавия
приднестровская молдавская республика
дмитрий козак
кишинев
майя санду
николай попеску
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745395317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f0b2569de4cdd87975f210e08ba3f46.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом республики, но РФ готова помочь.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - заявил Козак журналистам на брифинге.По его словам, стороны готовы буквально с завтрашнего дня начать диалог по всем тем темам, которые вызывают озабоченность у Молдавии и России.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html
https://ria.ru/20210811/moldaviya-1745398008.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745395317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed8915f5f8c6f7264cca57c5b6990353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, приднестровская молдавская республика, дмитрий козак, кишинев, майя санду, николай попеску, россия
20:07 11.08.2021 (обновлено: 20:56 11.08.2021)
Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии
Замглавы Администрации Президента Козак назвал приднестровский вопрос внутренним делом Молдавии