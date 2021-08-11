https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html

Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии

Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии - РИА Новости, 11.08.2021

Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:07

2021-08-11T20:07

2021-08-11T20:56

молдавия

приднестровская молдавская республика

дмитрий козак

кишинев

майя санду

николай попеску

россия

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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом республики, но РФ готова помочь.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - заявил Козак журналистам на брифинге.По его словам, стороны готовы буквально с завтрашнего дня начать диалог по всем тем темам, которые вызывают озабоченность у Молдавии и России.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html

https://ria.ru/20210811/moldaviya-1745398008.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

кишинев

россия

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молдавия, приднестровская молдавская республика, дмитрий козак, кишинев, майя санду, николай попеску, россия