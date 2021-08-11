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Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии
Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии - РИА Новости, 11.08.2021
Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:07
2021-08-11T20:56
молдавия
приднестровская молдавская республика
дмитрий козак
кишинев
майя санду
николай попеску
россия
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом республики, но РФ готова помочь.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - заявил Козак журналистам на брифинге.По его словам, стороны готовы буквально с завтрашнего дня начать диалог по всем тем темам, которые вызывают озабоченность у Молдавии и России.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html
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молдавия, приднестровская молдавская республика, дмитрий козак, кишинев, майя санду, николай попеску, россия
20:07 11.08.2021 (обновлено: 20:56 11.08.2021)
 
Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии

Замглавы Администрации Президента Козак назвал приднестровский вопрос внутренним делом Молдавии

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом республики, но РФ готова помочь.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией
"Решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - заявил Козак журналистам на брифинге.
По его словам, стороны готовы буквально с завтрашнего дня начать диалог по всем тем темам, которые вызывают озабоченность у Молдавии и России
.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии и России на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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МолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаДмитрий КозакКишиневМайя СандуНиколай ПопескуРоссия
 
 
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