https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html

Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией

Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией - РИА Новости, 11.08.2021

Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией

Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:56

2021-08-11T19:56

2021-08-11T21:38

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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать."В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно", - заявил Козак журналистам на брифинге.Кроме того вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва ждет от Кишинева конструктивного диалога.Замглавы администрации отметил, что удовлетворен результатом встречи с президентом Санду. Он подчеркнул, что диалог с молдавской стороной был очень конструктивным.Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также стал первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента Молдавии Майи Санду в ноябре прошлого года. Визит Козака состоялся на фоне смены посла Молдавии в России, на этой неделе Владимир Головатюк был отозван с поста главы дипмиссии в Москве, его преемник пока не назначен.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html

https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html

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в мире, молдавия, россия, москва, дмитрий козак, майя санду