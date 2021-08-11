https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html
Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией
Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией - РИА Новости, 11.08.2021
Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией
Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:56
2021-08-11T19:56
2021-08-11T21:38
в мире
молдавия
россия
москва
дмитрий козак
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745397566_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_a86a33db0b8914fe901f8d383f551bf1.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать."В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно", - заявил Козак журналистам на брифинге.Кроме того вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва ждет от Кишинева конструктивного диалога.Замглавы администрации отметил, что удовлетворен результатом встречи с президентом Санду. Он подчеркнул, что диалог с молдавской стороной был очень конструктивным.Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также стал первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента Молдавии Майи Санду в ноябре прошлого года. Визит Козака состоялся на фоне смены посла Молдавии в России, на этой неделе Владимир Головатюк был отозван с поста главы дипмиссии в Москве, его преемник пока не назначен.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html
https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745397566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33405637caf916a6c3f5e81aa96e2cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, москва, дмитрий козак, майя санду
19:56 11.08.2021 (обновлено: 21:38 11.08.2021)
Козак заявил о дружбе между Россией и Молдавией
Замглавы администрации президента Козак: Россия будет дружить и сотрудничать с Молдавией
КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.
"В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно", - заявил Козак журналистам на брифинге.
Кроме того вице-премьер РФ Дмитрий Козак
после встречи с президентом Молдавии Майей Санду
заявил, что Москва
ждет от Кишинева
конструктивного диалога.
"Мы ожидаем конструктивного диалога с Молдавией с учетом соблюдения национальных ценностей. РФ готова помочь Молдавии, но не в ущерб наших национальных интересов", - заявил Козак журналистам на брифинге.
Замглавы администрации отметил, что удовлетворен результатом встречи с президентом Санду. Он подчеркнул, что диалог с молдавской стороной был очень конструктивным.
Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также стал первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента Молдавии Майи Санду в ноябре прошлого года. Визит Козака состоялся на фоне смены посла Молдавии в России, на этой неделе Владимир Головатюк был отозван с поста главы дипмиссии в Москве, его преемник пока не назначен.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску
и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.