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Косачев охарактеризовал депутата после его слов о "божественности власти"
Косачев охарактеризовал депутата после его слов о "божественности власти" - РИА Новости, 11.08.2021
Косачев охарактеризовал депутата после его слов о "божественности власти"
Вице-спикер Совфеда, сенатор от Марий Эл Константин Косачев назвал депутата госсобрания региона Владимира Кожанова порядочным человеком, далеким от... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T23:04
2021-08-11T23:45
политика
константин косачев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда, сенатор от Марий Эл Константин Косачев назвал депутата госсобрания региона Владимира Кожанова порядочным человеком, далеким от чинопоклонства.Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от Бога и перед ее представителями надо кланяться. Позже Кожанов назвал нарезкой вырезанных фраз публикации о его высказываниях о власти от Бога."В социальных сетях и даже в прессе шум по поводу отдельно взятого высказывания депутата госсобрания республики Марий Эл и кандидата в депутаты Госдумы Владимира Тарасовича Кожанова. Не был на его нашумевшем выступлении и прозвучавшее там комментировать не могу. Сам Кожанов говорит, что цитата вырвана из контекста", - написал Косачев в Facebook.Сенатор подчеркнул, что политика, особенно в ходе избирательной кампании, требует особой тщательности в подборе выражений и в формулировании мыслей. "В этом смысле Владимир Тарасович только набирается опыта. Пожелаю ему возможности такой опыт, а именно - политический опыт, набирать и дальше. До выборов осталось совсем немного", - заключил парламентарий.
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политика, константин косачев, госдума рф, россия
23:04 11.08.2021 (обновлено: 23:45 11.08.2021)
 
Косачев охарактеризовал депутата после его слов о "божественности власти"

Вице-спикер Совфеда Косачев охарактеризовал депутата Кожанова из Марий Эл

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда, сенатор от Марий Эл Константин Косачев назвал депутата госсобрания региона Владимира Кожанова порядочным человеком, далеким от чинопоклонства.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в республике заявил, что власть от Бога и перед ее представителями надо кланяться. Позже Кожанов назвал нарезкой вырезанных фраз публикации о его высказываниях о власти от Бога.
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"В социальных сетях и даже в прессе шум по поводу отдельно взятого высказывания депутата госсобрания республики Марий Эл и кандидата в депутаты Госдумы Владимира Тарасовича Кожанова. Не был на его нашумевшем выступлении и прозвучавшее там комментировать не могу. Сам Кожанов говорит, что цитата вырвана из контекста", - написал Косачев в Facebook.
Он отметил, что по своей работе в республике знает Кожанова "лично и уже многие годы как человека исключительно порядочного, мыслящего самостоятельно и далекого от чинопоклонства". Он из тех людей, которые идут своим путём, которые сделали себя сами и которые очень много делают для окружающих - и в парламенте, и в профессиональной деятельности, написал Косачев.
Сенатор подчеркнул, что политика, особенно в ходе избирательной кампании, требует особой тщательности в подборе выражений и в формулировании мыслей. "В этом смысле Владимир Тарасович только набирается опыта. Пожелаю ему возможности такой опыт, а именно - политический опыт, набирать и дальше. До выборов осталось совсем немного", - заключил парламентарий.
 
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