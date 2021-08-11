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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308517.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,14%, Республике Татарстан – 0,19%, Республике Алтай – 0,21%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:24
2021-08-11T11:24
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
республика алтай
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,14%, Республике Татарстан – 0,19%, Республике Алтай – 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва – 0,14%, 2. Республика Татарстан – 0,19%, 3. Республика Алтай – 0,21%", - говорится в сообщении.
республика татарстан (татарстан)
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общество, республика татарстан (татарстан), республика алтай, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:24 11.08.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве и Татарстане

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,14%, Республике Татарстан – 0,19%, Республике Алтай – 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва – 0,14%, 2. Республика Татарстан – 0,19%, 3. Республика Алтай – 0,21%", - говорится в сообщении.
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