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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,14%, Республике Татарстан – 0,19%, Республике Алтай – 0,21%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:24
2021-08-11T11:24
2021-08-11T11:24
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
республика алтай
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,14%, Республике Татарстан – 0,19%, Республике Алтай – 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва – 0,14%, 2. Республика Татарстан – 0,19%, 3. Республика Алтай – 0,21%", - говорится в сообщении.
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общество, республика татарстан (татарстан), республика алтай, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве и Татарстане