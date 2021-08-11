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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,14%, Республике Татарстан – 0,19%, Республике Алтай – 0,21%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:24

2021-08-11T11:24

2021-08-11T11:24

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

республика алтай

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,14%, Республике Татарстан – 0,19%, Республике Алтай – 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва – 0,14%, 2. Республика Татарстан – 0,19%, 3. Республика Алтай – 0,21%", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

республика алтай

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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