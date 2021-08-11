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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308246.html
В Москве выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.08.2021
В Москве выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2076, Петербурге - 1804, Подмосковье – 1054, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:21
2021-08-11T11:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
здоровье
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2076, Петербурге - 1804, Подмосковье – 1054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2076, 2. Санкт-Петербург - 1804, 3. Московская область - 1054", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 9.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, здоровье, ямало-ненецкий автономный округ (янао), чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:21 11.08.2021 (обновлено: 11:34 11.08.2021)
 
В Москве выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2076, Петербурге - 1804, Подмосковье – 1054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2076, 2. Санкт-Петербург - 1804, 3. Московская область - 1054", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 9.
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