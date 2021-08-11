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В Москве выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.08.2021

В Москве выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2076, Петербурге - 1804, Подмосковье – 1054, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:21

2021-08-11T11:21

2021-08-11T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

здоровье

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 2076, Петербурге - 1804, Подмосковье – 1054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2076, 2. Санкт-Петербург - 1804, 3. Московская область - 1054", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 9.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

чукотский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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