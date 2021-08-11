https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308153.html

Инфекционист описал будущее коронавируса

Инфекционист описал будущее коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021

Инфекционист описал будущее коронавируса

Задача вакцинации от коронавируса - взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что при достижении коллективного иммунитета удастся полностью победить... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:21

2021-08-11T11:21

2021-08-11T11:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

евгений тимаков

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задача вакцинации от коронавируса - взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что при достижении коллективного иммунитета удастся полностью победить вирус, элиминации - снижения заболеваемости до нуля - вряд ли удастся достичь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее издание The Guardian со ссылкой на руководителя оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca, профессора Эндрю Полларда сообщало, что вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, так как будут заражаться уже привитые."Задача вакцинации - не убить вирус, мы его никогда не уничтожим, он все равно будет оставаться. Мы проводим вакцинацию, чтобы не было тяжелых осложнений. Задача вакцинации - снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно", - сказал Тимаков.Он отметил, что вакцинация необходима, чтобы взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что получится справиться с вирусом полностью, он в любом случае будет циркулировать в популяции, видоизменяясь.Отвечая на вопрос, удастся ли достичь когда-нибудь элиминации вируса, Тимаков ответил, что полной - нет.

https://ria.ru/20210811/immunitet-1745277754.html

https://ria.ru/20210806/immunitet-1744722226.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, евгений тимаков