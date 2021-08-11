https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308153.html
Инфекционист описал будущее коронавируса
Инфекционист описал будущее коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021
Инфекционист описал будущее коронавируса
Задача вакцинации от коронавируса - взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что при достижении коллективного иммунитета удастся полностью победить... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:21
2021-08-11T11:21
2021-08-11T11:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
евгений тимаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задача вакцинации от коронавируса - взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что при достижении коллективного иммунитета удастся полностью победить вирус, элиминации - снижения заболеваемости до нуля - вряд ли удастся достичь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее издание The Guardian со ссылкой на руководителя оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca, профессора Эндрю Полларда сообщало, что вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, так как будут заражаться уже привитые."Задача вакцинации - не убить вирус, мы его никогда не уничтожим, он все равно будет оставаться. Мы проводим вакцинацию, чтобы не было тяжелых осложнений. Задача вакцинации - снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно", - сказал Тимаков.Он отметил, что вакцинация необходима, чтобы взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что получится справиться с вирусом полностью, он в любом случае будет циркулировать в популяции, видоизменяясь.Отвечая на вопрос, удастся ли достичь когда-нибудь элиминации вируса, Тимаков ответил, что полной - нет.
https://ria.ru/20210811/immunitet-1745277754.html
https://ria.ru/20210806/immunitet-1744722226.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, евгений тимаков
11:21 11.08.2021 (обновлено: 11:24 11.08.2021)
Инфекционист описал будущее коронавируса
Инфекционист Тимаков: коронавирус вряд ли полностью исчезнет, но его можно будет контролировать
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задача вакцинации от коронавируса - взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что при достижении коллективного иммунитета удастся полностью победить вирус, элиминации - снижения заболеваемости до нуля - вряд ли удастся достичь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее издание The Guardian со ссылкой на руководителя оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca, профессора Эндрю Полларда сообщало, что вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, так как будут заражаться уже привитые.
"Задача вакцинации - не убить вирус, мы его никогда не уничтожим, он все равно будет оставаться. Мы проводим вакцинацию, чтобы не было тяжелых осложнений. Задача вакцинации - снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно", - сказал Тимаков.
Он отметил, что вакцинация необходима, чтобы взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что получится справиться с вирусом полностью, он в любом случае будет циркулировать в популяции, видоизменяясь.
Отвечая на вопрос, удастся ли достичь когда-нибудь элиминации вируса, Тимаков ответил, что полной - нет.