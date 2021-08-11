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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745307429.html
В России за сутки 20 067 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 20 067 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
В России за сутки 20 067 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 20 067 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 808 777, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:19
2021-08-11T11:19
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 067 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 808 777, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3222 человека, в Подмосковье - 2055, в Санкт-Петербурге - 2031.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:19 11.08.2021
 
В России за сутки 20 067 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 20 067 человек выздоровели от COVID-19, за все время пандемии- 5 808 777

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 067 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 808 777, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 067 человек. … За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 808 777", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 3222 человека, в Подмосковье - 2055, в Санкт-Петербурге - 2031.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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