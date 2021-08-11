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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745295456.html
Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19
Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19
COVID-19 в 70% случаев не проходит бесследно, наблюдаются различные последствия, поэтому необходимо прививаться, заявил директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:07
2021-08-11T10:07
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. COVID-19 в 70% случаев не проходит бесследно, наблюдаются различные последствия, поэтому необходимо прививаться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения", - сказал Гинцбург журналистам.Он уточнил, что иногда осложнения после коронавируса могут приводить к инвалидности либо требуют длительного восстановительного периода.По словам Гинцбурга, чтобы защитить себя от этого, необходимо прививаться.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
10:07 11.08.2021
 
Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19

Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: COVID-19 в 70% случаев не проходит бесследно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. COVID-19 в 70% случаев не проходит бесследно, наблюдаются различные последствия, поэтому необходимо прививаться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения", - сказал Гинцбург журналистам.
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Он уточнил, что иногда осложнения после коронавируса могут приводить к инвалидности либо требуют длительного восстановительного периода.
По словам Гинцбурга, чтобы защитить себя от этого, необходимо прививаться.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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