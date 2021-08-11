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Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19

Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19

COVID-19 в 70% случаев не проходит бесследно, наблюдаются различные последствия, поэтому необходимо прививаться, заявил директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:07

2021-08-11T10:07

2021-08-11T10:07

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

александр гинцбург

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. COVID-19 в 70% случаев не проходит бесследно, наблюдаются различные последствия, поэтому необходимо прививаться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения", - сказал Гинцбург журналистам.Он уточнил, что иногда осложнения после коронавируса могут приводить к инвалидности либо требуют длительного восстановительного периода.По словам Гинцбурга, чтобы защитить себя от этого, необходимо прививаться.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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