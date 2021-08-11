https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745284991.html

Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса

Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021

Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса

Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, может повысить смертность среди пожилых пациентов с COVID-19 на 62-82 процента, считают специалисты... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T07:31

2021-08-11T07:31

2021-08-11T10:51

распространение коронавируса

в мире

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колумбийский университет

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, может повысить смертность среди пожилых пациентов с COVID-19 на 62-82 процента, считают специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.Ученые проанализировали данные, собранные в Нью-Йорке с ноября прошлого по апрель нынешнего года, и построили математическую модель для определения скорости передачи нового штамма, его способности к уклонению от иммунитета и летальности.Как выяснилось, по сравнению с другими штаммами йота-вариант увеличивал на 46 процентов коэффициент летальности у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82 процента — в диапазоне от 65 до 74 лет и на 62 процента — у людей старше 75 лет.Кроме того, по оценкам специалистов, скорость передачи йота-штамма оказалась на 15-25 процентов выше, чем у ранее циркулировавших вариантов коронавируса. При этом он может преодолевать иммунитет у десяти процентов переболевших людей.Йота-штамм, известный также как B.1.526, впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Ученые считают, что там он доминировал до марта 2021-го, но затем его распространенность постепенно снизилась с появлением более заразного варианта B.1.1.7 (альфа).Тем не менее йота-вариант впоследствии обнаружили еще в 27 странах, а Всемирная организация здравоохранения включила его в список штаммов, "представляющих интерес". При этом в список "вызывающих озабоченность" входят четыре другие варианта: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html

https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), колумбийский университет, воз, коронавирус covid-19