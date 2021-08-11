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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745284991.html
Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса
Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021
Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса
Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, может повысить смертность среди пожилых пациентов с COVID-19 на 62-82 процента, считают специалисты... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:31
2021-08-11T10:51
распространение коронавируса
в мире
сша
нью-йорк (город)
колумбийский университет
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, может повысить смертность среди пожилых пациентов с COVID-19 на 62-82 процента, считают специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.Ученые проанализировали данные, собранные в Нью-Йорке с ноября прошлого по апрель нынешнего года, и построили математическую модель для определения скорости передачи нового штамма, его способности к уклонению от иммунитета и летальности.Как выяснилось, по сравнению с другими штаммами йота-вариант увеличивал на 46 процентов коэффициент летальности у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82 процента — в диапазоне от 65 до 74 лет и на 62 процента — у людей старше 75 лет.Кроме того, по оценкам специалистов, скорость передачи йота-штамма оказалась на 15-25 процентов выше, чем у ранее циркулировавших вариантов коронавируса. При этом он может преодолевать иммунитет у десяти процентов переболевших людей.Йота-штамм, известный также как B.1.526, впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Ученые считают, что там он доминировал до марта 2021-го, но затем его распространенность постепенно снизилась с появлением более заразного варианта B.1.1.7 (альфа).Тем не менее йота-вариант впоследствии обнаружили еще в 27 странах, а Всемирная организация здравоохранения включила его в список штаммов, "представляющих интерес". При этом в список "вызывающих озабоченность" входят четыре другие варианта: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), колумбийский университет, воз, коронавирус covid-19
07:31 11.08.2021 (обновлено: 10:51 11.08.2021)
 
Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса

Ученые Колумбийского университета в США: йота-штамм коронавируса увеличивает летальность на 82%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, может повысить смертность среди пожилых пациентов с COVID-19 на 62-82 процента, считают специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.
Ученые проанализировали данные, собранные в Нью-Йорке с ноября прошлого по апрель нынешнего года, и построили математическую модель для определения скорости передачи нового штамма, его способности к уклонению от иммунитета и летальности.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 18:01Распространение коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ защитить человека от мутаций коронавируса
Как выяснилось, по сравнению с другими штаммами йота-вариант увеличивал на 46 процентов коэффициент летальности у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82 процента — в диапазоне от 65 до 74 лет и на 62 процента — у людей старше 75 лет.
Кроме того, по оценкам специалистов, скорость передачи йота-штамма оказалась на 15-25 процентов выше, чем у ранее циркулировавших вариантов коронавируса. При этом он может преодолевать иммунитет у десяти процентов переболевших людей.
Йота-штамм, известный также как B.1.526, впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Ученые считают, что там он доминировал до марта 2021-го, но затем его распространенность постепенно снизилась с появлением более заразного варианта B.1.1.7 (альфа).
Тем не менее йота-вариант впоследствии обнаружили еще в 27 странах, а Всемирная организация здравоохранения включила его в список штаммов, "представляющих интерес". При этом в список "вызывающих озабоченность" входят четыре другие варианта: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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Распространение коронавирусаВ миреСШАНью-Йорк (город)Колумбийский университетВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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