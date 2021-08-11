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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745284752.html
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:22
2021-08-11T08:57
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.По словам Пшеничной, данные динамично меняются, но однозначно видно, что в целом по стране, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости.Ранее Пшеничная отмечала, что только вакцинация позволит снизить возможный риск новой волны коронавируса осенью, когда начнется новый учебный год и люди вернутся из отпусков. Эпидемиолог напомнила, что сейчас вирус изменяется быстрее, чем год назад, поэтому основная задача — достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь, чтобы изменчивость вируса позволила ему ускользать от иммунного ответа.За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19. А всего за время пандемии в стране выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442 скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
07:22 11.08.2021 (обновлено: 08:57 11.08.2021)
 
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная: ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи выезжает с территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Автомобиль скорой медицинской помощи выезжает с территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших", — сказала она.

По словам Пшеничной, данные динамично меняются, но однозначно видно, что в целом по стране, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости.
Ранее Пшеничная отмечала, что только вакцинация позволит снизить возможный риск новой волны коронавируса осенью, когда начнется новый учебный год и люди вернутся из отпусков.
Эпидемиолог напомнила, что сейчас вирус изменяется быстрее, чем год назад, поэтому основная задача — достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь, чтобы изменчивость вируса позволила ему ускользать от иммунного ответа.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19. А всего за время пандемии в стране выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442 скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья Пшеничная
 
 
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