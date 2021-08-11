https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745284752.html

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T07:22

2021-08-11T07:22

2021-08-11T08:57

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

наталья пшеничная

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.По словам Пшеничной, данные динамично меняются, но однозначно видно, что в целом по стране, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости.Ранее Пшеничная отмечала, что только вакцинация позволит снизить возможный риск новой волны коронавируса осенью, когда начнется новый учебный год и люди вернутся из отпусков. Эпидемиолог напомнила, что сейчас вирус изменяется быстрее, чем год назад, поэтому основная задача — достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь, чтобы изменчивость вируса позволила ему ускользать от иммунного ответа.За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19. А всего за время пандемии в стране выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442 скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная