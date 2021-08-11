https://ria.ru/20210811/konfety-1745295624.html

РБК: кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на ингредиенты

РБК: кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на ингредиенты - РИА Новости, 11.08.2021

РБК: кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на ингредиенты

Российские кондитерские компании намерены изменить состав конфетной продукции из-за роста цен на сырье, сообщил РБК. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:08

2021-08-11T10:08

2021-08-11T10:08

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589082564_0:27:2871:1642_1920x0_80_0_0_4947e4b876e7cbd628fbfdd053b39950.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские кондитерские компании намерены изменить состав конфетной продукции из-за роста цен на сырье, сообщил РБК.Об этом, в частности, заявили в "Эссен Продакшн АГ", которая известна выпуском майонеза "Махеев", но также производит конфеты марок "35", Cho Ko-Te, "ДаЁжъ" и "Q".По словам генерального директора компании Леонида Барышева, при выпуске сладостей будет использоваться рецептура со сниженным содержанием кондитерских жиров, стоимость которых возросла во время пандемии."Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", — отметил он.Также бизнесмен указал на подорожание какао, сахара, муки и упаковки.По его словам, ситуация на рынке сырья привела к осложнениям в переговорах с ретейлерами. Они сами предлагают производить более дешевую и простую продукцию, тогда как предприятия настаивают на повышении цен.

https://ria.ru/20210811/tseny-1745283146.html

https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия