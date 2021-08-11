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РБК: кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на ингредиенты
РБК: кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на ингредиенты - РИА Новости, 11.08.2021
РБК: кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на ингредиенты
Российские кондитерские компании намерены изменить состав конфетной продукции из-за роста цен на сырье, сообщил РБК. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:08
2021-08-11T10:08
экономика
россия
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские кондитерские компании намерены изменить состав конфетной продукции из-за роста цен на сырье, сообщил РБК.Об этом, в частности, заявили в "Эссен Продакшн АГ", которая известна выпуском майонеза "Махеев", но также производит конфеты марок "35", Cho Ko-Te, "ДаЁжъ" и "Q".По словам генерального директора компании Леонида Барышева, при выпуске сладостей будет использоваться рецептура со сниженным содержанием кондитерских жиров, стоимость которых возросла во время пандемии."Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", — отметил он.Также бизнесмен указал на подорожание какао, сахара, муки и упаковки.По его словам, ситуация на рынке сырья привела к осложнениям в переговорах с ретейлерами. Они сами предлагают производить более дешевую и простую продукцию, тогда как предприятия настаивают на повышении цен.
https://ria.ru/20210811/tseny-1745283146.html
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экономика, россия
10:08 11.08.2021
 
РБК: кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен на ингредиенты

РБК: российские кондитеры планируют упростить рецептуру конфет из-за роста цен на ингредиенты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина выбирает конфеты в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина выбирает конфеты в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские кондитерские компании намерены изменить состав конфетной продукции из-за роста цен на сырье, сообщил РБК.
Об этом, в частности, заявили в "Эссен Продакшн АГ", которая известна выпуском майонеза "Махеев", но также производит конфеты марок "35", Cho Ko-Te, "ДаЁжъ" и "Q".
По словам генерального директора компании Леонида Барышева, при выпуске сладостей будет использоваться рецептура со сниженным содержанием кондитерских жиров, стоимость которых возросла во время пандемии.
"Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", — отметил он.
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