https://ria.ru/20210811/kislorod-1745404859.html

Минздрав прокомментировал ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе

Минздрав прокомментировал ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 11.08.2021

Минздрав прокомментировал ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе

Кислородная система во владикавказской больнице, где произошло ЧП, не предполагала резервной линии, после аудита будет решено, строить ли новую систему или... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:33

2021-08-11T21:33

2021-08-11T22:05

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Кислородная система во владикавказской больнице, где произошло ЧП, не предполагала резервной линии, после аудита будет решено, строить ли новую систему или реконструировать существующую, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Стэлла Джихаева.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."На сегодняшний день в больнице проводятся все необходимые работы по оптимизации системы кислородоснабжения во всех отделениях больницы. Часть работ уже завершена, но учитывая общее состояние всей системы кислородоснабжения, которая существует, это сделать достаточно не просто, учитывая такую интенсивную загрузку", - сказала пресс-секретарь.По поручению врио главы Северной Осетии в республику прибыли специалисты лицензированной компании, которые проводят аудит системы кислородоподачи во всех медучреждениях республики, добавила Джихаева."По результатам аудита будет принято решение о реконструкции существующей системы либо о строительстве новой. Изначально существующая система не предполагала наличия резервной линии, она была экстренно построена", - добавила представитель минздрава.

https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице