https://ria.ru/20210811/kiselev-1745360000.html
Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина
Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина - РИА Новости, 11.08.2021
Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина
Предложение об эксперименте по онлайн-продаже российского вина - отличная новость, подобная инициатива поддержит отечественное виноделие, которое сейчас... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:25
2021-08-11T16:25
2021-08-11T16:25
экономика
московская область (подмосковье)
москва
дмитрий киселев
виноделие
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Предложение об эксперименте по онлайн-продаже российского вина - отличная новость, подобная инициатива поддержит отечественное виноделие, которое сейчас находится на подъеме, заявил РИА Новости глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина."Просто отлично. Изначально это была инициатива Союза виноградарей и виноделов, мы говорим об этом уже не первый год. Сейчас лед тронулся. И жители малых городов и поселков - где водка продается в каждом ларьке - теперь получают возможности жителей больших городов, где действуют крупные сети, торгующие вином", - сказал Киселев.Он подчеркнул: важно, что в эксперименте будет участвовать именно российское вино из российского винограда, таким образом, по его словам, шанс получают и малые винодельни, для которых вход в крупные торговые сети проблематичен."Важно, чтобы "Почта России" не подкачала: с одной стороны доставка должна осуществляться быстро, чтобы не нарушать температурный режим хранения вина, а с другой - надеюсь, что "Почта России" разработала такую упаковку и логистику, которая исключает бой. Ведь получить груду осколков к празднику не хочет никто", - указал глава союза.
https://ria.ru/20210708/vinodelie-1740396321.html
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экономика, московская область (подмосковье), москва, дмитрий киселев, виноделие, россия
Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина
Глава Союза виноградарей и виноделов Киселев оценил перспективы интернет-продажи российского вина
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Предложение об эксперименте по онлайн-продаже российского вина - отличная новость, подобная инициатива поддержит отечественное виноделие, которое сейчас находится на подъеме, заявил РИА Новости глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
.
Минфин РФ
в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России
". Пилотный проект предлагается провести в Москве
, Московской области
и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.
"Просто отлично. Изначально это была инициатива Союза виноградарей и виноделов, мы говорим об этом уже не первый год. Сейчас лед тронулся. И жители малых городов и поселков - где водка продается в каждом ларьке - теперь получают возможности жителей больших городов, где действуют крупные сети, торгующие вином", - сказал Киселев.
Он подчеркнул: важно, что в эксперименте будет участвовать именно российское вино из российского винограда, таким образом, по его словам, шанс получают и малые винодельни, для которых вход в крупные торговые сети проблематичен.
"Важно, чтобы "Почта России" не подкачала: с одной стороны доставка должна осуществляться быстро, чтобы не нарушать температурный режим хранения вина, а с другой - надеюсь, что "Почта России" разработала такую упаковку и логистику, которая исключает бой. Ведь получить груду осколков к празднику не хочет никто", - указал глава союза.
"Безусловно, эта инициатива поддержит российское виноделие, которое сейчас на подъеме, и сделает российское вино еще более модным, а наше общество - здоровее", - заключил Киселев.