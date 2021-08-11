https://ria.ru/20210811/kiselev-1745360000.html

Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина

Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина - РИА Новости, 11.08.2021

Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина

Предложение об эксперименте по онлайн-продаже российского вина - отличная новость, подобная инициатива поддержит отечественное виноделие, которое сейчас... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:25

2021-08-11T16:25

2021-08-11T16:25

экономика

московская область (подмосковье)

москва

дмитрий киселев

виноделие

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Предложение об эксперименте по онлайн-продаже российского вина - отличная новость, подобная инициатива поддержит отечественное виноделие, которое сейчас находится на подъеме, заявил РИА Новости глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина."Просто отлично. Изначально это была инициатива Союза виноградарей и виноделов, мы говорим об этом уже не первый год. Сейчас лед тронулся. И жители малых городов и поселков - где водка продается в каждом ларьке - теперь получают возможности жителей больших городов, где действуют крупные сети, торгующие вином", - сказал Киселев.Он подчеркнул: важно, что в эксперименте будет участвовать именно российское вино из российского винограда, таким образом, по его словам, шанс получают и малые винодельни, для которых вход в крупные торговые сети проблематичен."Важно, чтобы "Почта России" не подкачала: с одной стороны доставка должна осуществляться быстро, чтобы не нарушать температурный режим хранения вина, а с другой - надеюсь, что "Почта России" разработала такую упаковку и логистику, которая исключает бой. Ведь получить груду осколков к празднику не хочет никто", - указал глава союза.

https://ria.ru/20210708/vinodelie-1740396321.html

https://ria.ru/20210808/turizm-1744933698.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская область (подмосковье), москва, дмитрий киселев, виноделие, россия