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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210811/khichkok-1745404158.html
Умерла единственная дочь "короля ужасов" Альфреда Хичкока
Умерла единственная дочь "короля ужасов" Альфреда Хичкока - РИА Новости, 11.08.2021
Умерла единственная дочь "короля ужасов" Альфреда Хичкока
Актриса Патриция Хичкок О'Коннелл, единственная дочь знаменитого режиссера Альфреда Хичкока, скончалась в возрасте 93 лет в США, сообщает издание Variety. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:26
2021-08-11T21:30
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лос-анджелес
альфред хичкок
культура
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актриса Патриция Хичкок О'Коннелл, единственная дочь знаменитого режиссера Альфреда Хичкока, скончалась в возрасте 93 лет в США, сообщает издание Variety.По словам ее дочери Кэти, Патриция Хичкок умерла 9 августа в калифорнийском городе Таузанд-Окс.Патриция была единственным ребенком в семье Альфреда Хичкока и его супруги киномонтажера Альмы Ревиль. В 1939 году семья покинула Британию и обосновалась в Лос-Анджелесе.Актриса снялась в двух фильмах отца – детективе "Незнакомцы в поезде" (1950) и триллере "Психо" (1960) – одном из самых известных фильмов этого жанра за всю историю кино.В 1950-х годах она исполнила роли в более чем десяти эпизодах телесериала "Альфред Хичкок представляет". На ее счету также небольшая роль в фильме "Десять заповедей" (1956) Сесиля Де Милля.Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, смерть актрисы наступила от естественных причин. У нее остались три дочери.
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в мире, сша, лос-анджелес, альфред хичкок
21:26 11.08.2021 (обновлено: 21:30 11.08.2021)
 
Умерла единственная дочь "короля ужасов" Альфреда Хичкока

Единственная дочь "короля ужасов" Альфреда Хичкока умерла в США в возрасте 93 лет

CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith / Патриция Хичкок
Патриция Хичкок - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith /
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актриса Патриция Хичкок О'Коннелл, единственная дочь знаменитого режиссера Альфреда Хичкока, скончалась в возрасте 93 лет в США, сообщает издание Variety.
По словам ее дочери Кэти, Патриция Хичкок умерла 9 августа в калифорнийском городе Таузанд-Окс.
Патриция была единственным ребенком в семье Альфреда Хичкока и его супруги киномонтажера Альмы Ревиль. В 1939 году семья покинула Британию и обосновалась в Лос-Анджелесе.
Актриса снялась в двух фильмах отца – детективе "Незнакомцы в поезде" (1950) и триллере "Психо" (1960) – одном из самых известных фильмов этого жанра за всю историю кино.
В 1950-х годах она исполнила роли в более чем десяти эпизодах телесериала "Альфред Хичкок представляет". На ее счету также небольшая роль в фильме "Десять заповедей" (1956) Сесиля Де Милля.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, смерть актрисы наступила от естественных причин. У нее остались три дочери.
 
КультураВ миреСШАЛос-АнджелесАльфред Хичкок
 
 
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