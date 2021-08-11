https://ria.ru/20210811/kazn-1745361201.html

Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко

Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко - РИА Новости, 11.08.2021

Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко

Конституционная комиссия Белоруссии вынесет на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко вопросы об отражении в обновленной конституции статуса... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:33

2021-08-11T16:33

2021-08-11T16:33

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии вынесет на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, заявил в среду в Минске глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.По его словам, также на уровень главы государства будет вынесен вопрос о смертной казни.Миклашевич отметил, что у членов комиссии остались расхождения по вопросу формирования Всебелорусского народного собрания, а также его полномочий. Например, они не пришли к единому мнению, надо ли задействовать Всебелорусское народное собрание в разрешении вопроса о легитимности выборов президента.Глава комиссии рассказал, что также есть три варианта отражения в конституции темы смертной казни, которые "требуют как раз рассмотрения с участием главы государства". "Первый: сейчас эту норму, статью, не изменять, не трогать, поскольку это положение о сохранении смертной казни рассматривалось на референдуме в 1996 году. Далее, уже если возникнут объективные условия, - рассматривать (вопрос об отмене или продолжении применения смертной казни – ред.) на специальном референдуме", - сказал Миклашевич.Он напомнил, что у президента есть право введения моратория на исполнение приговоров о смертной казни. "То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах", - отметил глава комиссии.По словам Миклашевича, также "были предложения изменить эту норму, статью (конституции – ред.) и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла". "Третий вариант - поставить вопрос об отмене смертной казни", - продолжил Миклашевич.Он рассказал, что третий вопрос, который планируется обсудить с президентом, - это участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. "Это норма сегодня у нас в конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы - это не те, что в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Выдвижение в депутаты - это участие в определенной политической борьбе. Поэтому стоит вопрос открытый. Надо ли сохранить (это - ред.) нам на дальнейшее или остановиться, чтобы партии и сами граждане непосредственно выдвигали кандидатов в депутаты", - сказал глава комиссии.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.Ранее в проект обновленной конституции предлагалось внести новый раздел – о Всебелорусском народном собрании как высшем представительном органе народовластия. Согласно предложениям комиссии, собрание состоит из всех депутатов, сенаторов, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны. Оно может в случае необходимости решать вопрос о легитимности выборов президента, а также определяет стратегию развития государства, его решения обязательны к исполнению. Были озвучены предложения наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20210811/konstitutsiya-1745318923.html

https://ria.ru/20210811/posol-1745348143.html

https://ria.ru/20210811/voyna-1745331032.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, александр лукашенко