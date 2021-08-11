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Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко
Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко - РИА Новости, 11.08.2021
Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко
Конституционная комиссия Белоруссии вынесет на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко вопросы об отражении в обновленной конституции статуса... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:33
2021-08-11T16:33
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии вынесет на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, заявил в среду в Минске глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.По его словам, также на уровень главы государства будет вынесен вопрос о смертной казни.Миклашевич отметил, что у членов комиссии остались расхождения по вопросу формирования Всебелорусского народного собрания, а также его полномочий. Например, они не пришли к единому мнению, надо ли задействовать Всебелорусское народное собрание в разрешении вопроса о легитимности выборов президента.Глава комиссии рассказал, что также есть три варианта отражения в конституции темы смертной казни, которые "требуют как раз рассмотрения с участием главы государства". "Первый: сейчас эту норму, статью, не изменять, не трогать, поскольку это положение о сохранении смертной казни рассматривалось на референдуме в 1996 году. Далее, уже если возникнут объективные условия, - рассматривать (вопрос об отмене или продолжении применения смертной казни – ред.) на специальном референдуме", - сказал Миклашевич.Он напомнил, что у президента есть право введения моратория на исполнение приговоров о смертной казни. "То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах", - отметил глава комиссии.По словам Миклашевича, также "были предложения изменить эту норму, статью (конституции – ред.) и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла". "Третий вариант - поставить вопрос об отмене смертной казни", - продолжил Миклашевич.Он рассказал, что третий вопрос, который планируется обсудить с президентом, - это участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. "Это норма сегодня у нас в конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы - это не те, что в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Выдвижение в депутаты - это участие в определенной политической борьбе. Поэтому стоит вопрос открытый. Надо ли сохранить (это - ред.) нам на дальнейшее или остановиться, чтобы партии и сами граждане непосредственно выдвигали кандидатов в депутаты", - сказал глава комиссии.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.Ранее в проект обновленной конституции предлагалось внести новый раздел – о Всебелорусском народном собрании как высшем представительном органе народовластия. Согласно предложениям комиссии, собрание состоит из всех депутатов, сенаторов, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны. Оно может в случае необходимости решать вопрос о легитимности выборов президента, а также определяет стратегию развития государства, его решения обязательны к исполнению. Были озвучены предложения наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20210811/konstitutsiya-1745318923.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
16:33 11.08.2021
 
Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко

Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение президенту Белоруссии Лукашенко ряд вопросов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии вынесет на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко вопросы об отражении в обновленной конституции статуса Всебелорусского народного собрания и смертной казни, заявил в среду в Минске глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
"Мы обозначили три позиции, которые требуют рассмотрения с участием главы государства. Это конституционный статус Всебелорусского народного собрания, поскольку это новый институт в системе государственной власти, и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны и взаимодействие (госорганов – ред.). Поэтому этот вопрос мы сегодня еще раз дополнительно проработаем и будем обсуждать уже с участием главы государства", - сказал Миклашевич.
По его словам, также на уровень главы государства будет вынесен вопрос о смертной казни.
Миклашевич отметил, что у членов комиссии остались расхождения по вопросу формирования Всебелорусского народного собрания, а также его полномочий. Например, они не пришли к единому мнению, надо ли задействовать Всебелорусское народное собрание в разрешении вопроса о легитимности выборов президента.
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Глава комиссии рассказал, что также есть три варианта отражения в конституции темы смертной казни, которые "требуют как раз рассмотрения с участием главы государства". "Первый: сейчас эту норму, статью, не изменять, не трогать, поскольку это положение о сохранении смертной казни рассматривалось на референдуме в 1996 году. Далее, уже если возникнут объективные условия, - рассматривать (вопрос об отмене или продолжении применения смертной казни – ред.) на специальном референдуме", - сказал Миклашевич.
Он напомнил, что у президента есть право введения моратория на исполнение приговоров о смертной казни. "То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах", - отметил глава комиссии.
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По словам Миклашевича, также "были предложения изменить эту норму, статью (конституции – ред.) и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла". "Третий вариант - поставить вопрос об отмене смертной казни", - продолжил Миклашевич.
Он рассказал, что третий вопрос, который планируется обсудить с президентом, - это участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. "Это норма сегодня у нас в конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы - это не те, что в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Выдвижение в депутаты - это участие в определенной политической борьбе. Поэтому стоит вопрос открытый. Надо ли сохранить (это - ред.) нам на дальнейшее или остановиться, чтобы партии и сами граждане непосредственно выдвигали кандидатов в депутаты", - сказал глава комиссии.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.
Ранее в проект обновленной конституции предлагалось внести новый раздел – о Всебелорусском народном собрании как высшем представительном органе народовластия. Согласно предложениям комиссии, собрание состоит из всех депутатов, сенаторов, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны. Оно может в случае необходимости решать вопрос о легитимности выборов президента, а также определяет стратегию развития государства, его решения обязательны к исполнению. Были озвучены предложения наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления.
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