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Челябинская область
https://ria.ru/20210811/kampus-1745332947.html
В Челябинске построят межвузовский кампус стоимостью 9,3 миллиарда рублей
В Челябинске построят межвузовский кампус стоимостью 9,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.08.2021
В Челябинске построят межвузовский кампус стоимостью 9,3 миллиарда рублей
Межуниверситетский кампус мирового уровня стоимостью 9,3 миллиарда рублей планируют построить в Челябинске на площадках двух вузов, сообщила в среду... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:53
2021-08-11T13:53
челябинская область
общество
челябинская область
челябинск
южно-уральский государственный университет
общероссийский народный фронт
алексей текслер
елена шмелева
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости. Межуниверситетский кампус мирового уровня стоимостью 9,3 миллиарда рублей планируют построить в Челябинске на площадках двух вузов, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.Губернатор региона Алексей Текслер презентовал проект кампуса мирового уровня сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой."Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126,1 тысячи квадратных метров с созданием более 4999 мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Предварительный объём средств на реализацию проекта составляет 9,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Из общего объема предполагаемое софинансирование федерального бюджета составит 60%, средства субъекта - 20%, а также внебюджетные средства - 20%, уточняется в сообщении. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета, добавляется в сообщении.По словам главы региона Алексея Текслера, для области это новый образовательный центр притяжения, образование будущего, новые перспективы развития региона. "Все наши вузы подписали соглашения о взаимодействии, по сути, уже сейчас формируется единая образовательная среда и пространство. Потому что без коллаборации вузов невозможно говорить о развитии высшей школы в регионе", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Елена Шмелева поддержала региональную инициативу. "Это уникальный проект, он приведет сюда в том числе и большое количество иностранных студентов. Вообще закладывание инфраструктурных лабораторий, как центров коллективного пользования, это основа развития", - цитирует пресс-служба ее слова. Она также добавила, что в кампусе должны иметь возможность заниматься учащиеся колледжей и школ.Текслер в свою очередь отметил, что регион поддерживает вовлеченность ко всем процессам образования, начиная со школьной скамьи. "Уверен, что наши школьники будут активно заниматься на этих открытых площадках, пользоваться лабораториями и коворкин, и рэнди-подразделениями. Это целая экосреда, которая будет включать в себя работу со школьниками, со студентами, а также повышение квалификации для людей более старшего возраста. Я подробно рассказал президенту об этом проекте. Надеюсь, будет определенная поддержка с учетом тех поручений, которые он дал по итогам нашего общения", - сказал глава региона.По словам ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева, запуск межвузовского кампуса – это беспрецедентное событие не только для региона, но и для нашей страны. "Поэтому участие в этом проекте чрезвычайно значимо для Челябинского государственного университета, так как это существенно увеличит наш потенциал, возможности наших преподавателей и студентов. Сложно переоценить и тот эффект, который даст работа кампуса Челябинской области. Бурное развитие науки и образования, в том числе за счёт тесной связи с крупными производственными предприятиями Южного Урала, позволит улучшить городскую среду, сформировать региону репутацию успешного инновационного и экономического центра, повысить качество жизни южноуральцев. А значит, наша территория станет привлекательна для учёных и молодёжи, которые позволят развивать её и в будущем", - цитирует пресс-служба вуза слова ректора.По данным пресс-службы ЧелГУ, проектирование кампуса намечено на 2021-2025 годы, создание - в 2023-2030 годах, но уже с 2025 года объект будет введен в эксплуатацию.
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общество, челябинская область, челябинск, южно-уральский государственный университет, общероссийский народный фронт, алексей текслер, елена шмелева, россия
13:53 11.08.2021
 
В Челябинске построят межвузовский кампус стоимостью 9,3 миллиарда рублей

Межвузовский кампус стоимостью 9,3 миллиарда рублей построят в Челябинске к 2025 году

CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 авг – РИА Новости. Межуниверситетский кампус мирового уровня стоимостью 9,3 миллиарда рублей планируют построить в Челябинске на площадках двух вузов, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.
Губернатор региона Алексей Текслер презентовал проект кампуса мирового уровня сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой.
"Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126,1 тысячи квадратных метров с созданием более 4999 мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Предварительный объём средств на реализацию проекта составляет 9,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Из общего объема предполагаемое софинансирование федерального бюджета составит 60%, средства субъекта - 20%, а также внебюджетные средства - 20%, уточняется в сообщении. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета, добавляется в сообщении.
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По словам главы региона Алексея Текслера, для области это новый образовательный центр притяжения, образование будущего, новые перспективы развития региона. "Все наши вузы подписали соглашения о взаимодействии, по сути, уже сейчас формируется единая образовательная среда и пространство. Потому что без коллаборации вузов невозможно говорить о развитии высшей школы в регионе", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Елена Шмелева поддержала региональную инициативу. "Это уникальный проект, он приведет сюда в том числе и большое количество иностранных студентов. Вообще закладывание инфраструктурных лабораторий, как центров коллективного пользования, это основа развития", - цитирует пресс-служба ее слова. Она также добавила, что в кампусе должны иметь возможность заниматься учащиеся колледжей и школ.
Текслер в свою очередь отметил, что регион поддерживает вовлеченность ко всем процессам образования, начиная со школьной скамьи. "Уверен, что наши школьники будут активно заниматься на этих открытых площадках, пользоваться лабораториями и коворкин, и рэнди-подразделениями. Это целая экосреда, которая будет включать в себя работу со школьниками, со студентами, а также повышение квалификации для людей более старшего возраста. Я подробно рассказал президенту об этом проекте. Надеюсь, будет определенная поддержка с учетом тех поручений, которые он дал по итогам нашего общения", - сказал глава региона.
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По словам ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева, запуск межвузовского кампуса – это беспрецедентное событие не только для региона, но и для нашей страны. "Поэтому участие в этом проекте чрезвычайно значимо для Челябинского государственного университета, так как это существенно увеличит наш потенциал, возможности наших преподавателей и студентов. Сложно переоценить и тот эффект, который даст работа кампуса Челябинской области. Бурное развитие науки и образования, в том числе за счёт тесной связи с крупными производственными предприятиями Южного Урала, позволит улучшить городскую среду, сформировать региону репутацию успешного инновационного и экономического центра, повысить качество жизни южноуральцев. А значит, наша территория станет привлекательна для учёных и молодёжи, которые позволят развивать её и в будущем", - цитирует пресс-служба вуза слова ректора.
По данным пресс-службы ЧелГУ, проектирование кампуса намечено на 2021-2025 годы, создание - в 2023-2030 годах, но уже с 2025 года объект будет введен в эксплуатацию.
 
Челябинская областьОбществоЧелябинская областьЧелябинскЮжно-Уральский государственный университетОбщероссийский народный фронтАлексей ТекслерЕлена ШмелеваРоссия
 
 
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