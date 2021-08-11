https://ria.ru/20210811/istra-1745411310.html

Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре

Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре - РИА Новости, 11.08.2021

Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре

Задержаны два человека, бежавшие из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, они скрывались в Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T23:16

2021-08-11T23:16

2021-08-11T23:39

побег подсудимых из ивс в истре

происшествия

истра

подольск

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744655601_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_7e2ed12295da965d6912e3cb471b3630.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержаны два человека, бежавшие из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, они скрывались в Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.Отмечается, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам."Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210806/istra-1744767156.html

истра

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

побег подсудимых из ивс в истре, происшествия, истра, подольск, ирина волк