https://ria.ru/20210811/istra-1745411310.html
Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре
Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре - РИА Новости, 11.08.2021
Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре
Задержаны два человека, бежавшие из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, они скрывались в Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T23:16
2021-08-11T23:16
2021-08-11T23:39
побег подсудимых из ивс в истре
происшествия
истра
подольск
ирина волк
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержаны два человека, бежавшие из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, они скрывались в Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.Отмечается, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам."Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210806/istra-1744767156.html
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побег подсудимых из ивс в истре, происшествия, истра, подольск, ирина волк
23:16 11.08.2021 (обновлено: 23:39 11.08.2021)
Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре
В Подольске задержали двух мужчин, сбежавших из изолятора в Истре