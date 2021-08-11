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Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре
Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре - РИА Новости, 11.08.2021
Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре
Задержаны два человека, бежавшие из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, они скрывались в Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T23:16
2021-08-11T23:39
побег подсудимых из ивс в истре
происшествия
истра
подольск
ирина волк
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержаны два человека, бежавшие из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, они скрывались в Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.Отмечается, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам."Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается", - добавляется в сообщении.
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побег подсудимых из ивс в истре, происшествия, истра, подольск, ирина волк
23:16 11.08.2021 (обновлено: 23:39 11.08.2021)
 
Задержаны двое мужчин, сбежавших из изолятора в Истре

В Подольске задержали двух мужчин, сбежавших из изолятора в Истре

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержаны два человека, бежавшие из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, они скрывались в Подольске, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:10
Суд арестовал сотрудников изолятора в Истре
Отмечается, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.
"Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается", - добавляется в сообщении.
 
Побег подсудимых из ИВС в ИстреПроисшествияИстраПодольскИрина Волк
 
 
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