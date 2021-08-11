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https://ria.ru/20210811/instagram-1745321226.html
Instagram ввел несколько новых функций
Instagram ввел несколько новых функций - РИА Новости, 11.08.2021
Instagram ввел несколько новых функций
Социальная сеть Instagram вводит дополнительные функции для защиты пользователей от оскорблений и травли в комментариях и личных сообщениях, говорится в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:34
2021-08-11T12:34
общество
технологии
instagram
facebook
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Социальная сеть Instagram вводит дополнительные функции для защиты пользователей от оскорблений и травли в комментариях и личных сообщениях, говорится в пресс-релизе Facebook на официальной странице."Мы не позволяем публиковать ненавистнические высказывания или издевательства в Instagram и удаляем их каждый раз, когда обнаруживаем. Мы всегда прислушиваемся к отзывам экспертов и нашего сообщества и разрабатываем новые функции, чтобы дать пользователям больше контроля при использовании Instagram и защитить их от злоупотреблений", - сообщила компания.В Instagram была добавлена функция, позволяющая скрыть комментарии и личные сообщения от аккаунтов, не подписанных на страницу пользователя или подписавшихся недавно. В сообщении отмечается, что такое ограничение будет полезно публичным фигурам, внезапно подвергшимся потоку оскорбительных комментариев и сообщений.Кроме того, усилена система предупреждений при попытке оставить оскорбительный комментарий под публикацией – юзер увидит выплывшее окно, которое напомнит ему о руководящих принципах сообщества и предупредит о том, что его сообщение может быть удалено или скрыто. Ранее подобное предупреждение появлялось только после многочисленных попыток.В апреле социальная сеть представила новую функцию, которая при включении фильтрует запросы на переписку, содержащие оскорбительные слова, фразы и эмодзи. Компания расширила список потенциально оскорбительных слов, хэштегов и эмодзи, фильтр может применяться к комментариям.Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20210727/instagram-1743170416.html
https://ria.ru/20210806/prilepin-1744667641.html
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общество, технологии, instagram, facebook
12:34 11.08.2021
 
Instagram ввел несколько новых функций

Социальная сеть Instagram ввела новые функции для защиты пользователей от травли и оскорблений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Социальная сеть Instagram вводит дополнительные функции для защиты пользователей от оскорблений и травли в комментариях и личных сообщениях, говорится в пресс-релизе Facebook на официальной странице.
"Мы не позволяем публиковать ненавистнические высказывания или издевательства в Instagram и удаляем их каждый раз, когда обнаруживаем. Мы всегда прислушиваемся к отзывам экспертов и нашего сообщества и разрабатываем новые функции, чтобы дать пользователям больше контроля при использовании Instagram и защитить их от злоупотреблений", - сообщила компания.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 20:10
Instagram обновил популярную функцию
В Instagram была добавлена функция, позволяющая скрыть комментарии и личные сообщения от аккаунтов, не подписанных на страницу пользователя или подписавшихся недавно. В сообщении отмечается, что такое ограничение будет полезно публичным фигурам, внезапно подвергшимся потоку оскорбительных комментариев и сообщений.
Кроме того, усилена система предупреждений при попытке оставить оскорбительный комментарий под публикацией – юзер увидит выплывшее окно, которое напомнит ему о руководящих принципах сообщества и предупредит о том, что его сообщение может быть удалено или скрыто. Ранее подобное предупреждение появлялось только после многочисленных попыток.
В апреле социальная сеть представила новую функцию, которая при включении фильтрует запросы на переписку, содержащие оскорбительные слова, фразы и эмодзи. Компания расширила список потенциально оскорбительных слов, хэштегов и эмодзи, фильтр может применяться к комментариям.
Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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