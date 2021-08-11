https://ria.ru/20210811/instagram-1745321226.html

Instagram ввел несколько новых функций

Instagram ввел несколько новых функций - РИА Новости, 11.08.2021

Instagram ввел несколько новых функций

Социальная сеть Instagram вводит дополнительные функции для защиты пользователей от оскорблений и травли в комментариях и личных сообщениях, говорится в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:34

2021-08-11T12:34

2021-08-11T12:34

общество

технологии

instagram

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890022_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_a597892e1c7b067667c8ffefc403a914.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Социальная сеть Instagram вводит дополнительные функции для защиты пользователей от оскорблений и травли в комментариях и личных сообщениях, говорится в пресс-релизе Facebook на официальной странице."Мы не позволяем публиковать ненавистнические высказывания или издевательства в Instagram и удаляем их каждый раз, когда обнаруживаем. Мы всегда прислушиваемся к отзывам экспертов и нашего сообщества и разрабатываем новые функции, чтобы дать пользователям больше контроля при использовании Instagram и защитить их от злоупотреблений", - сообщила компания.В Instagram была добавлена функция, позволяющая скрыть комментарии и личные сообщения от аккаунтов, не подписанных на страницу пользователя или подписавшихся недавно. В сообщении отмечается, что такое ограничение будет полезно публичным фигурам, внезапно подвергшимся потоку оскорбительных комментариев и сообщений.Кроме того, усилена система предупреждений при попытке оставить оскорбительный комментарий под публикацией – юзер увидит выплывшее окно, которое напомнит ему о руководящих принципах сообщества и предупредит о том, что его сообщение может быть удалено или скрыто. Ранее подобное предупреждение появлялось только после многочисленных попыток.В апреле социальная сеть представила новую функцию, которая при включении фильтрует запросы на переписку, содержащие оскорбительные слова, фразы и эмодзи. Компания расширила список потенциально оскорбительных слов, хэштегов и эмодзи, фильтр может применяться к комментариям.Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210727/instagram-1743170416.html

https://ria.ru/20210806/prilepin-1744667641.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, instagram, facebook