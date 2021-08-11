https://ria.ru/20210811/immunitet-1745283787.html

Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19. С таким заявлением выступил на встрече с британскими... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T06:47

2021-08-11T06:47

2021-08-11T06:47

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19. С таким заявлением выступил на встрече с британскими депутатами профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca."Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать тех, кто привился", - приводит слова профессора The Guardian.Как отметил Поллард, те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с коронавирусом, а средства для полной остановки его передачи нет.Эффективность прививок упалаДля борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских ученых.По утверждению специалистов, эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%.В связи с этим они заключили, что такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма COVID-19, так как мутация вируса делает существующие вакцины малоэффективными.Будущее коронавирусаВ то же время профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье в журнале Spectator выразил мнение, что COVID-19 в скором времени станет "принципиально иным заболеванием", превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды.Как считает ученый, вирус SARS-CoV-2 никуда не денется, и, как другие коронавирусы, будет, вероятно, неоднократно проявляться примерно раз в пять лет. Вакцины, по мнению Хантера, осложнят его распространение, хотя со временем они станут меньше защищать от инфекции, но позволят избегать заболевшим госпитализации и смерти."Дельта"Штамм коронавируса "дельта" в первой половине июля был основным в большинстве стран Европы, на этом фоне было рекомендовано усилить меры для сдерживания его распространения, отмечалось в конце месяца в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ. Кроме того, в ВОЗ недавно предупредили, что пандемия коронавируса далека от окончания.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

https://ria.ru/20210804/vaktsinatsiya-1744261568.html

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html

https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html

https://ria.ru/20210803/immunitet-1744140761.html

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в мире, astrazeneca , весь мир, коронавирус covid-19