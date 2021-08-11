https://ria.ru/20210811/immunitet-1745277754.html

Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, такое мнение на встрече с британскими депутатами выразил... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:46

2021-08-11T00:46

2021-08-11T03:42

распространение коронавируса

в мире

индия

великобритания

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

astrazeneca

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, такое мнение на встрече с британскими депутатами выразил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca."Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать тех, кто привился", - приводит слова профессора The Guardian.Как отметил Поллард, те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с коронавирусом, а средства для полной остановки его передачи нет.По его словам, существующие вакцины эффективны в вопросе защиты от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, но не от заражения. При этом профессор добавил, что даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет "помнить" о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом.Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против нового штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html

https://ria.ru/20210804/vaktsinatsiya-1744261568.html

индия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), astrazeneca , коронавирус covid-19