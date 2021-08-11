https://ria.ru/20210811/immunitet-1745277754.html
Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19
Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19
Вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, такое мнение на встрече с британскими депутатами выразил... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:46
2021-08-11T00:46
2021-08-11T03:42
распространение коронавируса
в мире
индия
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
astrazeneca
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, такое мнение на встрече с британскими депутатами выразил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca."Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать тех, кто привился", - приводит слова профессора The Guardian.Как отметил Поллард, те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с коронавирусом, а средства для полной остановки его передачи нет.По его словам, существующие вакцины эффективны в вопросе защиты от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, но не от заражения. При этом профессор добавил, что даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет "помнить" о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом.Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против нового штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html
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РИА Новости
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в мире, индия, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), astrazeneca , коронавирус covid-19
00:46 11.08.2021 (обновлено: 03:42 11.08.2021)
Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19
Создатель вакцины AstraZeneca Паллард назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19