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ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.08.2021
ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
ЦИК России утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:20
2021-08-11T14:48
политика
госдума рф
цик рф
россия
николай булаев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ЦИК России утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму.Как следует из постановления комиссии, политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки, будут располагаться в бюллетене по результатам жеребьевки. Она пройдет 16 августа.В документе также будут указываться кандидаты, включенные в общефедеральную часть федерального списка, а также номер региональной группы и первые три зарегистрированные кандидата, включенные в эту группу.Слова "является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", либо "является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом", указываются после отчества кандидата, внесенного в бюллетень. Если он не внесен в бюллетень, то указываются слова "в составе федерального списка кандидатов также выдвинут" или "в составе федерального списка кандидатов также выдвинуты".Бюллетени будут печатать на бумаге белого цвета, на лицевую сторону наносится фоновая защитная сетка краской светло-синего цвета."Ширина избирательного бюллетеня — 210 плюс-минус один миллиметр, длина — в зависимости от количества политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в зависимости от количества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу", — указывается в постановлении.Основной язык документов — русский, но по решению избиркома субъекта их могут напечатать также на государственном языке республики и на языках других народов России на территориях их компактного проживания.Как подчеркнул на заседании заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, каждая партия и кандидат получат одинаковое по площади место в бюллетене."В этом есть проблема, потому что у какой-то партии текста настолько много, что задается объем для всех остальных, и мы вынуждены делать бюллетень очень длинным. Здесь есть над чем поработать, но в этом году закон такой — каждому ровно столько, сколько остальным", — пояснил он.По словам Булаева, фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.Также ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования с использованием КОИБ, на которых будут специальные маркеры для считывания.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/vybory-1745313318.html
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политика, госдума рф, цик рф, россия, николай булаев
12:20 11.08.2021 (обновлено: 14:48 11.08.2021)
 
ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

ЦИК России утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ЦИК России утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму.
Как следует из постановления комиссии, политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки, будут располагаться в бюллетене по результатам жеребьевки. Она пройдет 16 августа.
В документе также будут указываться кандидаты, включенные в общефедеральную часть федерального списка, а также номер региональной группы и первые три зарегистрированные кандидата, включенные в эту группу.
Слова "является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", либо "является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом", указываются после отчества кандидата, внесенного в бюллетень. Если он не внесен в бюллетень, то указываются слова "в составе федерального списка кандидатов также выдвинут" или "в составе федерального списка кандидатов также выдвинуты".
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Бюллетени будут печатать на бумаге белого цвета, на лицевую сторону наносится фоновая защитная сетка краской светло-синего цвета.
"Ширина избирательного бюллетеня — 210 плюс-минус один миллиметр, длина — в зависимости от количества политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в зависимости от количества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу", — указывается в постановлении.
Основной язык документов — русский, но по решению избиркома субъекта их могут напечатать также на государственном языке республики и на языках других народов России на территориях их компактного проживания.
Как подчеркнул на заседании заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, каждая партия и кандидат получат одинаковое по площади место в бюллетене.
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"В этом есть проблема, потому что у какой-то партии текста настолько много, что задается объем для всех остальных, и мы вынуждены делать бюллетень очень длинным. Здесь есть над чем поработать, но в этом году закон такой — каждому ровно столько, сколько остальным", — пояснил он.
По словам Булаева, фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.
Также ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования с использованием КОИБ, на которых будут специальные маркеры для считывания.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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