https://ria.ru/20210811/gosdep-1745406091.html
Госдеп обвинил власти Кубы в подавлении протестов
Госдеп обвинил власти Кубы в подавлении протестов - РИА Новости, 11.08.2021
Госдеп обвинил власти Кубы в подавлении протестов
Госдепартамент США обвинил в среду власти Кубы в подавлении протестов и пообещал задействовать "акт Магнитского", с помощью которого вводятся санкции против... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:51
2021-08-11T21:51
2021-08-11T21:51
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Госдепартамент США обвинил в среду власти Кубы в подавлении протестов и пообещал задействовать "акт Магнитского", с помощью которого вводятся санкции против тех, кто, по мнению США, нарушает права человека."На сегодняшний день сообщается о более чем 800 кубинцах, которые были задержаны за мирные демонстрации 11 июля, по некоторым данным, их еще на сотни больше", - заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы задействовали силу международной дипломатии, собирая страны по всему миру, чтобы высказываться в поддержку кубинского народа и в осуждение насильственной реакции режима на протесты. Мы привлекаем к ответственности участников репрессий за нарушение прав человека через программу санкций по Глобальному "акту Магнитского", - сказал Прайс.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США завили, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
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в мире, сша, вашингтон (город), куба, нед прайс
Госдеп обвинил власти Кубы в подавлении протестов
Госдеп обвинили власти Кубы в подавлении протестов, обещали задействовать "акт Магнитского"