https://ria.ru/20210811/general-1745410008.html

Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за непрофессиональное поведение

Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за непрофессиональное поведение - РИА Новости, 12.08.2021

Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за непрофессиональное поведение

В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-11T22:58

2021-08-11T22:58

2021-08-12T06:44

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сергей кривонос

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.Генерал отметил, что глава государства добирался вместе с остальными руководителями в одном вертолете. Такое решение он назвал непрофессиональным и необдуманным."На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон. А здесь: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем под прицелом российских ракет", — пояснил Кривонос на своей странице в Facebook.Вывод о перемещениях Зеленского Кривонос сделал из фотографий, опубликованных на официальном сайте президента Украины. На кадрах военные выходят из вертолета следом за президентом.

https://ria.ru/20210730/krivonos-1743690391.html

https://ria.ru/20210319/krym-1602011064.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей кривонос