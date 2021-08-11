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Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за непрофессиональное поведение
Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за непрофессиональное поведение - РИА Новости, 12.08.2021
Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за непрофессиональное поведение
В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-11T22:58
2021-08-12T06:44
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сергей кривонос
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.Генерал отметил, что глава государства добирался вместе с остальными руководителями в одном вертолете. Такое решение он назвал непрофессиональным и необдуманным."На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон. А здесь: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем под прицелом российских ракет", — пояснил Кривонос на своей странице в Facebook.Вывод о перемещениях Зеленского Кривонос сделал из фотографий, опубликованных на официальном сайте президента Украины. На кадрах военные выходят из вертолета следом за президентом.
https://ria.ru/20210730/krivonos-1743690391.html
https://ria.ru/20210319/krym-1602011064.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей кривонос
22:58 11.08.2021 (обновлено: 06:44 12.08.2021)
 
Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за непрофессиональное поведение

Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал перелет Зеленского и его подчиненных на остров Змеиный

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.
Генерал отметил, что глава государства добирался вместе с остальными руководителями в одном вертолете. Такое решение он назвал непрофессиональным и необдуманным.
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"На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон. А здесь: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем под прицелом российских ракет", — пояснил Кривонос на своей странице в Facebook.
Вывод о перемещениях Зеленского Кривонос сделал из фотографий, опубликованных на официальном сайте президента Украины. На кадрах военные выходят из вертолета следом за президентом.
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