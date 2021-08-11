https://ria.ru/20210811/gaz-1745338526.html

Цена газа на бирже обновила рекорд

Цена газа на бирже обновила рекорд - РИА Новости, 11.08.2021

Цена газа на бирже обновила рекорд

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) пятый торговый день подряд бьет рекорды,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:31

2021-08-11T14:31

2021-08-11T14:31

экономика

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

спбмтсб

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) пятый торговый день подряд бьет рекорды, свидетельствуют данные торгов.Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в среду выросла на 4,7%, обновив очередной рекорд и достигнув 53 353 рублей за тонну. При этом с начала года биржевая цена на СУГ выросла более чем в 2 раза.Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ценах на нефтепродукты в России поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. Министерство в свою очередь сообщало, что на совещании, посвящённом рынку СУГ, было предложено проработать ряд рыночных мер для стабилизации цен на этот газ.Некоторые меры на рынке уже предпринимаются: Минэнерго 6 августа сообщило, что дало рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГ с экспорта на внутренний рынок. Производители газа заявили, что в августе переориентируют на российский рынок дополнительно около 40 тысяч тонн продукции. При этом компаниям рекомендовано проработать еще дополнительное увеличение выпуска и снижение экспорта продукции.Сжиженные углеводородные газы (СУГи) - пропан, бутан и их смеси - используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.

https://ria.ru/20210809/gaz-1744742739.html

россия

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экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), спбмтсб, россия