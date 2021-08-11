https://ria.ru/20210811/gaz-1745309729.html
Импорт КНР газа из РФ по восточному маршруту превысил 10 млрд кубометров
Импорт КНР газа из РФ по восточному маршруту превысил 10 млрд кубометров - РИА Новости, 11.08.2021
Импорт КНР газа из РФ по восточному маршруту превысил 10 млрд кубометров
Китай импортировал более 10 миллиардов кубических метров природного газа по восточному маршруту газопровода Китай-Россия с начала его эксплуатации в 2019 году,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:29
2021-08-11T11:29
2021-08-11T11:29
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай импортировал более 10 миллиардов кубических метров природного газа по восточному маршруту газопровода Китай-Россия с начала его эксплуатации в 2019 году, сообщили таможенные органы.Трансграничный газопровод имеет 3000-километровый участок на территории России и 5111-километровый участок в Китае. Он был официально введён в эксплуатацию 2 декабря 2019 года.Трубопровод входит на территорию Китая через пограничный город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и проходит через девять провинциальных районов. В настоящий момент он уже соединён с существующими газораспределительными сетями страны.Природный газ, поступающий по трубопроводу, поставляется в такие города и провинции, как Пекин, Тяньцзинь и Хэйлунцзян, способствуя экономическому росту вдоль маршрута и оптимизации энергетической структуры Китая, сообщила таможня административного центра провинции Хэйлунцзян города Харбин.Таможенные органы заявили, что они ввели автоматизированную систему онлайн-мониторинга и улучшили лабораторные проверки для обеспечения качества импортируемого газа.
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природный газ, китай, россия
МОСКВА, 11 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай импортировал более 10 миллиардов кубических метров природного газа по восточному маршруту газопровода Китай-Россия с начала его эксплуатации в 2019 году, сообщили таможенные органы.
Трансграничный газопровод имеет 3000-километровый участок на территории России и 5111-километровый участок в Китае. Он был официально введён в эксплуатацию 2 декабря 2019 года.
Трубопровод входит на территорию Китая через пограничный город Хэйхэ
провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и проходит через девять провинциальных районов. В настоящий момент он уже соединён с существующими газораспределительными сетями страны.
Природный газ, поступающий по трубопроводу, поставляется в такие города и провинции, как Пекин, Тяньцзинь и Хэйлунцзян, способствуя экономическому росту вдоль маршрута и оптимизации энергетической структуры Китая, сообщила таможня административного центра провинции Хэйлунцзян города Харбин.
Таможенные органы заявили, что они ввели автоматизированную систему онлайн-мониторинга и улучшили лабораторные проверки для обеспечения качества импортируемого газа.