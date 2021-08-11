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Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны - РИА Новости, 11.08.2021
Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
В смартфонах содержится достаточно ненужных функций. Например, для российских пользователей нет смысла в опциях, которые поддерживаются 5G, поскольку в России... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T03:18
2021-08-11T03:18
2021-08-11T03:18
технологии
денис кусков
россия
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В смартфонах содержится достаточно ненужных функций. Например, для российских пользователей нет смысла в опциях, которые поддерживаются 5G, поскольку в России еще не запущены сети пятого поколения, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.К бесполезным собеседник агентства также отнес функцию "управление жестами", 3D-камеры, 3D-экраны, а также функцию "второй экран".
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технологии, денис кусков, россия
Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
Эксперт Кусков: опции в смартфонах с поддержкой 5G бессмысленны в России