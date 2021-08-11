https://ria.ru/20210811/funktsii-1745280776.html

Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны

Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны - РИА Новости, 11.08.2021

Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны

В смартфонах содержится достаточно ненужных функций. Например, для российских пользователей нет смысла в опциях, которые поддерживаются 5G, поскольку в России... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T03:18

2021-08-11T03:18

2021-08-11T03:18

технологии

денис кусков

россия

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В смартфонах содержится достаточно ненужных функций. Например, для российских пользователей нет смысла в опциях, которые поддерживаются 5G, поскольку в России еще не запущены сети пятого поколения, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.К бесполезным собеседник агентства также отнес функцию "управление жестами", 3D-камеры, 3D-экраны, а также функцию "второй экран".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, денис кусков, россия