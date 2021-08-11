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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 11.08.2021
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов острова Минданао на юге Филиппин, объявлена угроза возникновения цунами, сообщают американские сейсмологи. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:16
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов острова Минданао на юге Филиппин, объявлена угроза возникновения цунами, сообщают американские сейсмологи.По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао – главного порта острова, очаг залегал на глубине 50 километров.По данным центра предупреждения о цунами США, возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.Угрозы цунами для Филиппин после землетрясения магнитудой 7,3 около побережья на юге страны нет, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Philvocs).Ранее институт сообщил о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов острова Минданао на юге Филиппин. Американский центр по предупреждению цунами заявил, что была объявлена угроза возникновения цунами.Согласно сообщению института, угроза цунами для Филиппин отсутствует. После произошедшего первого землетрясения в районе были зафиксированы несколько афтершоков невысокой магнитуды.
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филиппины, сша, в мире, давао
21:16 11.08.2021 (обновлено: 22:40 11.08.2021)
 
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3, угрозы цунами нет

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Bullit Marquez
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов острова Минданао на юге Филиппин, объявлена угроза возникновения цунами, сообщают американские сейсмологи.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао – главного порта острова, очаг залегал на глубине 50 километров.
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По данным центра предупреждения о цунами США, возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.
Угрозы цунами для Филиппин после землетрясения магнитудой 7,3 около побережья на юге страны нет, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Philvocs).
Ранее институт сообщил о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов острова Минданао на юге Филиппин. Американский центр по предупреждению цунами заявил, что была объявлена угроза возникновения цунами.
Согласно сообщению института, угроза цунами для Филиппин отсутствует. После произошедшего первого землетрясения в районе были зафиксированы несколько афтершоков невысокой магнитуды.
 
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