https://ria.ru/20210811/filippiny-1745403911.html

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 11.08.2021

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов острова Минданао на юге Филиппин, объявлена угроза возникновения цунами, сообщают американские сейсмологи. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:16

2021-08-11T21:16

2021-08-11T22:40

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в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов острова Минданао на юге Филиппин, объявлена угроза возникновения цунами, сообщают американские сейсмологи.По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао – главного порта острова, очаг залегал на глубине 50 километров.По данным центра предупреждения о цунами США, возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.Угрозы цунами для Филиппин после землетрясения магнитудой 7,3 около побережья на юге страны нет, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Philvocs).Ранее институт сообщил о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов острова Минданао на юге Филиппин. Американский центр по предупреждению цунами заявил, что была объявлена угроза возникновения цунами.Согласно сообщению института, угроза цунами для Филиппин отсутствует. После произошедшего первого землетрясения в районе были зафиксированы несколько афтершоков невысокой магнитуды.

https://ria.ru/20210726/filippiny-1742935283.html

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филиппины, сша, в мире, давао