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Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля
Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля - РИА Новости, 11.08.2021
Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля
Гостям международного фестиваля Koktebel Jazz Party для прохода на площадку потребуется отрицательный ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:15
2021-08-11T11:24
общество
израиль
севастополь
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
фестиваль koktebel jazz party
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Гостям международного фестиваля Koktebel Jazz Party для прохода на площадку потребуется отрицательный ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.Как сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля, гостям старше 18 лет потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. На входе на площадку нужно будет предоставить билет и один из необходимых документов, а также предъявить паспорт.Зрители от 6 до 18 лет для прохода на площадку должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах.Артисты и вип-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест. Они получат именные бейджи для прохода на фестиваль только после предоставления ковидных документов.Верификация сертификатов и справок будет осуществляться совместно с сотрудниками Росгвардии и управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20210621/uchastniki-1737933778.html
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общество, израиль, севастополь, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), фестиваль koktebel jazz party, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:15 11.08.2021 (обновлено: 11:24 11.08.2021)
 
Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля

Гостям Koktebel Jazz Party потребуется ПЦР-тест, справка об антителах или сертификат о вакцинации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Гостям международного фестиваля Koktebel Jazz Party для прохода на площадку потребуется отрицательный ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.
Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Как сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля, гостям старше 18 лет потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. На входе на площадку нужно будет предоставить билет и один из необходимых документов, а также предъявить паспорт.
Зрители от 6 до 18 лет для прохода на площадку должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах.
Артисты и вип-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест. Они получат именные бейджи для прохода на фестиваль только после предоставления ковидных документов.
Американский гитарист Селвин Берчвуд на пресс-конференции в рамках 17-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Верификация сертификатов и справок будет осуществляться совместно с сотрудниками Росгвардии и управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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ОбществоИзраильСевастопольВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Фестиваль Koktebel Jazz PartyФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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