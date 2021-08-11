https://ria.ru/20210811/festival-1745306364.html

Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля

Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля - РИА Новости, 11.08.2021

Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля

Гостям международного фестиваля Koktebel Jazz Party для прохода на площадку потребуется отрицательный ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:15

2021-08-11T11:15

2021-08-11T11:24

общество

израиль

севастополь

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

фестиваль koktebel jazz party

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Гостям международного фестиваля Koktebel Jazz Party для прохода на площадку потребуется отрицательный ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.Как сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля, гостям старше 18 лет потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. На входе на площадку нужно будет предоставить билет и один из необходимых документов, а также предъявить паспорт.Зрители от 6 до 18 лет для прохода на площадку должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах.Артисты и вип-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест. Они получат именные бейджи для прохода на фестиваль только после предоставления ковидных документов.Верификация сертификатов и справок будет осуществляться совместно с сотрудниками Росгвардии и управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20210621/uchastniki-1737933778.html

https://ria.ru/20210212/birchwood-1597278601.html

https://ria.ru/20210716/festival-1741507544.html

израиль

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, израиль, севастополь, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), фестиваль koktebel jazz party, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия