https://ria.ru/20210811/estoniya-1745410219.html

МИД Эстонии обвинил Белоруссию в гибридной атаке

МИД Эстонии обвинил Белоруссию в гибридной атаке - РИА Новости, 11.08.2021

МИД Эстонии обвинил Белоруссию в гибридной атаке

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала "гибридной атакой" Белоруссии ситуацию с мигрантами на восточных границах Евросоюза. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:58

2021-08-11T22:58

2021-08-11T23:02

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александр лукашенко

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала "гибридной атакой" Белоруссии ситуацию с мигрантами на восточных границах Евросоюза.Литва и Латвия в последнее время заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Кроме того, о росте потока нелегальных мигрантов из Белоруссии заявляли и польские пограничники."Направляемый Белоруссией поток людей через внешние границы ЕС и НАТО - это политически организованная гибридная атака белорусского режима. Это проблема не только Литвы или Латвии - исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, ясно, что мы не должны совместно допустить, чтобы безопасность нашего региона была подорвана", - приводит пресс-служба ведомства слова Лийметс.Министр отметила, что ключом к решению является общение со странами происхождения миграции. И Европейский союз в целом, и государства-члены должны быть готовы отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы предотвратить давление на внешние границы Европейского Союза, сказала Лийметс.По данным МИД Эстонии, в нынешнем году через Белоруссию в Литву прибыло чуть более 4000 нелегальных мигрантов, а Латвия задержала на границе почти 350 нелегалов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не подталкивает процесс нелегальной миграции в страны Евросоюза через Белоруссию. При этом белорусский лидер также заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210811/voyna-1745331032.html

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, мид эстонии, евросоюз, александр лукашенко