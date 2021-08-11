Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/estoniya-1745410219.html
МИД Эстонии обвинил Белоруссию в гибридной атаке
МИД Эстонии обвинил Белоруссию в гибридной атаке - РИА Новости, 11.08.2021
МИД Эстонии обвинил Белоруссию в гибридной атаке
Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала "гибридной атакой" Белоруссии ситуацию с мигрантами на восточных границах Евросоюза. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T22:58
2021-08-11T23:02
в мире
белоруссия
минск
латвия
мид эстонии
евросоюз
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740898256_0:359:2963:2026_1920x0_80_0_0_6566efc7206d3ec7035f288e84de034c.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала "гибридной атакой" Белоруссии ситуацию с мигрантами на восточных границах Евросоюза.Литва и Латвия в последнее время заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Кроме того, о росте потока нелегальных мигрантов из Белоруссии заявляли и польские пограничники."Направляемый Белоруссией поток людей через внешние границы ЕС и НАТО - это политически организованная гибридная атака белорусского режима. Это проблема не только Литвы или Латвии - исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, ясно, что мы не должны совместно допустить, чтобы безопасность нашего региона была подорвана", - приводит пресс-служба ведомства слова Лийметс.Министр отметила, что ключом к решению является общение со странами происхождения миграции. И Европейский союз в целом, и государства-члены должны быть готовы отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы предотвратить давление на внешние границы Европейского Союза, сказала Лийметс.По данным МИД Эстонии, в нынешнем году через Белоруссию в Литву прибыло чуть более 4000 нелегальных мигрантов, а Латвия задержала на границе почти 350 нелегалов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не подталкивает процесс нелегальной миграции в страны Евросоюза через Белоруссию. При этом белорусский лидер также заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210811/voyna-1745331032.html
https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740898256_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_aaf17352568cf339a0a6bdc138f6699c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, мид эстонии, евросоюз, александр лукашенко
22:58 11.08.2021 (обновлено: 23:02 11.08.2021)
 
МИД Эстонии обвинил Белоруссию в гибридной атаке

МИД Эстонии назвал ситуацию с мигрантами у границ ЕС "гибридной атакой" Белоруссии

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты в лагере беженцев в городе Пабраде
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала "гибридной атакой" Белоруссии ситуацию с мигрантами на восточных границах Евросоюза.
Литва и Латвия в последнее время заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Кроме того, о росте потока нелегальных мигрантов из Белоруссии заявляли и польские пограничники.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 13:38
В Латвии заявили, что Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС
"Направляемый Белоруссией поток людей через внешние границы ЕС и НАТО - это политически организованная гибридная атака белорусского режима. Это проблема не только Литвы или Латвии - исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, ясно, что мы не должны совместно допустить, чтобы безопасность нашего региона была подорвана", - приводит пресс-служба ведомства слова Лийметс.
Министр отметила, что ключом к решению является общение со странами происхождения миграции. И Европейский союз в целом, и государства-члены должны быть готовы отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы предотвратить давление на внешние границы Европейского Союза, сказала Лийметс.
Не надо гадать, — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 08:00
"Перейду границу, и мы Украину вернем!" Кому грозит Лукашенко
По данным МИД Эстонии, в нынешнем году через Белоруссию в Литву прибыло чуть более 4000 нелегальных мигрантов, а Латвия задержала на границе почти 350 нелегалов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не подталкивает процесс нелегальной миграции в страны Евросоюза через Белоруссию. При этом белорусский лидер также заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияМИД ЭстонииЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния