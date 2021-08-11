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Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ
Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2021
Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ
Церемонию вручения телевизионной премии "Эмми", как прайм-таймовую, так и техническую, проведут под открытым небом, сообщает Variety. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:32
2021-08-11T11:32
2021-08-11T11:32
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эмми
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Церемонию вручения телевизионной премии "Эмми", как прайм-таймовую, так и техническую, проведут под открытым небом, сообщает Variety.По информации издании, организаторы объявили, что оба мероприятия состоятся на площадке рядом с Microsoft Theater. Это будет второй год подряд, когда "Эмми" не пройдет внутри концертного комплекса. Количество присутствующих будет ограничено из-за неблагоприятной обстановки, вызванной коронавирусом. Требование коснется даже номинантов. В Variety отмечают, что не все из них получат возможность лично побывать на церемонии. Такое решение приняли эксперты по охране здоровья и безопасности округа Лос-Анджелес и организаторы "Эмми". 73-я церемония награждения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября, техническая (Creative Arts Emmys) — 11 и 12 сентября. "Эмми" (Primetime Emmys) вручают с 1949 года. Эта награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране. Лауреатов определяют около 23 тысяч членов Академии телевизионных искусств и наук. После лучшим вручают золотую статуэтку в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лос-анджелес, эмми, новости культуры, кино и сериалы
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости.
Церемонию вручения телевизионной премии "Эмми", как прайм-таймовую, так и техническую, проведут под открытым небом, сообщает
Variety.
По информации издании, организаторы объявили, что оба мероприятия состоятся на площадке рядом с Microsoft Theater. Это будет второй год подряд, когда "Эмми" не пройдет внутри концертного комплекса.
Количество присутствующих будет ограничено из-за неблагоприятной обстановки, вызванной коронавирусом. Требование коснется даже номинантов.
В Variety отмечают, что не все из них получат возможность лично побывать на церемонии. Такое решение приняли эксперты по охране здоровья и безопасности округа Лос-Анджелес и организаторы "Эмми".
73-я церемония награждения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября, техническая (Creative Arts Emmys) — 11 и 12 сентября.
"Эмми" (Primetime Emmys) вручают с 1949 года. Эта награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране. Лауреатов определяют около 23 тысяч членов Академии телевизионных искусств и наук. После лучшим вручают золотую статуэтку в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках.