Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210811/emmy-1745307732.html
Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ
Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2021
Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ
Церемонию вручения телевизионной премии "Эмми", как прайм-таймовую, так и техническую, проведут под открытым небом, сообщает Variety. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:32
2021-08-11T11:32
культура
лос-анджелес
эмми
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577528522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c20f3a6afcba384a6b7274196d0c775f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Церемонию вручения телевизионной премии "Эмми", как прайм-таймовую, так и техническую, проведут под открытым небом, сообщает Variety.По информации издании, организаторы объявили, что оба мероприятия состоятся на площадке рядом с Microsoft Theater. Это будет второй год подряд, когда "Эмми" не пройдет внутри концертного комплекса. Количество присутствующих будет ограничено из-за неблагоприятной обстановки, вызванной коронавирусом. Требование коснется даже номинантов. В Variety отмечают, что не все из них получат возможность лично побывать на церемонии. Такое решение приняли эксперты по охране здоровья и безопасности округа Лос-Анджелес и организаторы "Эмми". 73-я церемония награждения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября, техническая (Creative Arts Emmys) — 11 и 12 сентября. "Эмми" (Primetime Emmys) вручают с 1949 года. Эта награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране. Лауреатов определяют около 23 тысяч членов Академии телевизионных искусств и наук. После лучшим вручают золотую статуэтку в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках.
https://ria.ru/20210713/emmy-1741148579.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577528522_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4044319bd7c13c0aa5c19e149e729dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лос-анджелес, эмми, новости культуры, кино и сериалы
11:32 11.08.2021
 

Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ

© AP PhotoДжимми Киммел ведет премию "Эмми"
Джимми Киммел ведет премию Эмми - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Церемонию вручения телевизионной премии "Эмми", как прайм-таймовую, так и техническую, проведут под открытым небом, сообщает Variety.
По информации издании, организаторы объявили, что оба мероприятия состоятся на площадке рядом с Microsoft Theater. Это будет второй год подряд, когда "Эмми" не пройдет внутри концертного комплекса.
Количество присутствующих будет ограничено из-за неблагоприятной обстановки, вызванной коронавирусом. Требование коснется даже номинантов.
В Variety отмечают, что не все из них получат возможность лично побывать на церемонии. Такое решение приняли эксперты по охране здоровья и безопасности округа Лос-Анджелес и организаторы "Эмми".
73-я церемония награждения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября, техническая (Creative Arts Emmys) — 11 и 12 сентября.
"Эмми" (Primetime Emmys) вручают с 1949 года. Эта награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране. Лауреатов определяют около 23 тысяч членов Академии телевизионных искусств и наук. После лучшим вручают золотую статуэтку в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках.
Колин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 19:40Культура
Названы номинанты на премию "Эмми"
 
КультураЛос-АнджелесЭммиНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния