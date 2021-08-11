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Объем экспорта компаний Новгородской области увеличился на 48,3%
Объем экспорта компаний Новгородской области увеличился на 48,3% - РИА Новости, 11.08.2021
Объем экспорта компаний Новгородской области увеличился на 48,3%
Предприятия Новгородской области в первые 5 месяцев 2021 года экспортировали продукцию на 744,4 млн долларов, что на 48,3% больше по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:31
2021-08-11T10:31
новгородская область
максим решетников
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Предприятия Новгородской области в первые 5 месяцев 2021 года экспортировали продукцию на 744,4 млн долларов, что на 48,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучил министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Новгородскую область."Минэкономразвития вместе с Региональным экспортным центром будут и дальше помогать компаниям осваивать новые рынки", - сказал глава ведомства.Новгородская область стала одним из пилотных регионов по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта."Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта на текущий момент выполнено практически на 70% из 100%. Мы учли потребности наших экспортеров в программах повышения квалификации. Возникла идея создания клуба экспортеров – площадки для открытого общения экспортеров с чиновниками, представителями ведомств, в том числе федеральных", - отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев."Экспортный центр разместил мою продукцию на маркетплейсе "Алибаба" и, таким образом, я нашла партнеров в Германии и Саудовской Аравии. Пока в эти страны ушли пробные партии, но надеюсь, что впереди крупные контракты", - рассказала предприниматель Новгородской области Екатерина Воронкова."Благодаря программе по поддержке экспорта мы разместили наши продукты на двух площадках: Amazon и Etsy. И уже отправили наши стулья в Америку, Канаду, Англию, Италию, Швецию, Казахстан и другие страны. Планируем и в дальнейшем активно развивать направление экспорта в нашей компании", - сообщила министру резидент технопарка Х10 компании ZANOZA Анастасия Герасимова в ходе его осмотра бизнес-инкубатора. "Совместная работа с Минэкономразвития России оказывает положительный эффект в результатах работы Центров поддержки экспорта, и мы видим положительную динамику из года в год", - отметила Директор по региональному проекту АО "РЭЦ" Наталья Минаева.
https://ria.ru/20210805/spetsprogramm-1744562301.html
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новгородская область, максим решетников, российский экспортный центр (рэц), экономика
10:31 11.08.2021
 

Объем экспорта компаний Новгородской области увеличился на 48,3%

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Предприятия Новгородской области в первые 5 месяцев 2021 года экспортировали продукцию на 744,4 млн долларов, что на 48,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучил министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Новгородскую область.
"Минэкономразвития вместе с Региональным экспортным центром будут и дальше помогать компаниям осваивать новые рынки", - сказал глава ведомства.
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"Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта на текущий момент выполнено практически на 70% из 100%. Мы учли потребности наших экспортеров в программах повышения квалификации. Возникла идея создания клуба экспортеров – площадки для открытого общения экспортеров с чиновниками, представителями ведомств, в том числе федеральных", - отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.
"Поддержка экспортеров становится комплексной. Мы предлагаем предпринимателям так называемые "коробочные решения", разработанные под возникающие при ведении бизнеса типовые ситуации. В арсенале центра 9 видов комплексных услуг, каждая из которых включает в себя от 6 до 13 направлений. Набор таких услуг определяется центром совместно с каждым предпринимателем индивидуально. Таким образом, поддержка стала еще более результативной", - прокомментировала директор Новгородского центра поддержки экспорта Татьяна Лаврентьева.
"Экспортный центр разместил мою продукцию на маркетплейсе "Алибаба" и, таким образом, я нашла партнеров в Германии и Саудовской Аравии. Пока в эти страны ушли пробные партии, но надеюсь, что впереди крупные контракты", - рассказала предприниматель Новгородской области Екатерина Воронкова.
Директор по региональному проекту АО РЭЦ Наталья Минаева, управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Ксения Тагирова и врио заместителя Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладских во время награждения - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта
"Благодаря программе по поддержке экспорта мы разместили наши продукты на двух площадках: Amazon и Etsy. И уже отправили наши стулья в Америку, Канаду, Англию, Италию, Швецию, Казахстан и другие страны. Планируем и в дальнейшем активно развивать направление экспорта в нашей компании", - сообщила министру резидент технопарка Х10 компании ZANOZA Анастасия Герасимова в ходе его осмотра бизнес-инкубатора.

"Совместная работа с Минэкономразвития России оказывает положительный эффект в результатах работы Центров поддержки экспорта, и мы видим положительную динамику из года в год", - отметила Директор по региональному проекту АО "РЭЦ" Наталья Минаева.
 
Новгородская областьМаксим РешетниковРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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