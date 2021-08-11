https://ria.ru/20210811/eksport-1745297948.html

Объем экспорта компаний Новгородской области увеличился на 48,3%

Объем экспорта компаний Новгородской области увеличился на 48,3% - РИА Новости, 11.08.2021

Объем экспорта компаний Новгородской области увеличился на 48,3%

Предприятия Новгородской области в первые 5 месяцев 2021 года экспортировали продукцию на 744,4 млн долларов, что на 48,3% больше по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:31

2021-08-11T10:31

2021-08-11T10:31

новгородская область

максим решетников

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Предприятия Новгородской области в первые 5 месяцев 2021 года экспортировали продукцию на 744,4 млн долларов, что на 48,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучил министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Новгородскую область."Минэкономразвития вместе с Региональным экспортным центром будут и дальше помогать компаниям осваивать новые рынки", - сказал глава ведомства.Новгородская область стала одним из пилотных регионов по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта."Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта на текущий момент выполнено практически на 70% из 100%. Мы учли потребности наших экспортеров в программах повышения квалификации. Возникла идея создания клуба экспортеров – площадки для открытого общения экспортеров с чиновниками, представителями ведомств, в том числе федеральных", - отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев."Экспортный центр разместил мою продукцию на маркетплейсе "Алибаба" и, таким образом, я нашла партнеров в Германии и Саудовской Аравии. Пока в эти страны ушли пробные партии, но надеюсь, что впереди крупные контракты", - рассказала предприниматель Новгородской области Екатерина Воронкова."Благодаря программе по поддержке экспорта мы разместили наши продукты на двух площадках: Amazon и Etsy. И уже отправили наши стулья в Америку, Канаду, Англию, Италию, Швецию, Казахстан и другие страны. Планируем и в дальнейшем активно развивать направление экспорта в нашей компании", - сообщила министру резидент технопарка Х10 компании ZANOZA Анастасия Герасимова в ходе его осмотра бизнес-инкубатора. "Совместная работа с Минэкономразвития России оказывает положительный эффект в результатах работы Центров поддержки экспорта, и мы видим положительную динамику из года в год", - отметила Директор по региональному проекту АО "РЭЦ" Наталья Минаева.

https://ria.ru/20210805/spetsprogramm-1744562301.html

https://ria.ru/20210728/tsentry-1743252583.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская область, максим решетников, российский экспортный центр (рэц), экономика