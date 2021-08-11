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Туризм
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В Египте в отелях установят ценовой минимум за номер
В Египте в отелях установят ценовой минимум за номер - РИА Новости, 11.08.2021
В Египте в отелях установят ценовой минимум за номер
С 1 ноября власти Египта установят ценовой минимум в четырех- и пятизвездочных гостиницах, сообщает TourDom со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:54
2021-08-11T10:55
туризм
египет
хургада
новости - туризм
туристы
отели
туризм
куда поехать
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. С 1 ноября власти Египта установят ценовой минимум в четырех- и пятизвездочных гостиницах, сообщает TourDom со ссылкой на местные СМИ.Так, цена за номер в "четверке" стартует с 28 долларов в сутки, в "пятерке" – с 40 долларов. Как пояснил министр туризма Египта Халед аль-Анани, мера должна "гарантировать высокий уровень сервиса гостям". Так рассчитывают ограничить "недобросовестную конкуренцию" отельеров, которые занижают цены, ухудшая качество обслуживания.Пока неясно, будет ли требование относиться только к тарифам "от стойки", то есть непосредственно от гостиниц, или же распространится и на контракты отельеров с туроператорами. По оценкам наблюдателей, проживание в отелях уже подорожало.Как рассказал бывший руководитель Управления по продвижению туризма Египта Хишам ад-Дамери, рост стоимости туров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх объясняется тем, что местные операторы вынуждены вкладываться в соблюдение антиковидных мер. Да и многие бюджетные отели категории "три звезды" до сих пор не возобновили работу.
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египет, хургада, новости - туризм, туристы, отели, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, экономика, шарм-эш-шейх
10:54 11.08.2021 (обновлено: 10:55 11.08.2021)
 

В Египте в отелях установят ценовой минимум за номер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. С 1 ноября власти Египта установят ценовой минимум в четырех- и пятизвездочных гостиницах, сообщает TourDom со ссылкой на местные СМИ.
Так, цена за номер в "четверке" стартует с 28 долларов в сутки, в "пятерке" – с 40 долларов. Как пояснил министр туризма Египта Халед аль-Анани, мера должна "гарантировать высокий уровень сервиса гостям". Так рассчитывают ограничить "недобросовестную конкуренцию" отельеров, которые занижают цены, ухудшая качество обслуживания.
Пока неясно, будет ли требование относиться только к тарифам "от стойки", то есть непосредственно от гостиниц, или же распространится и на контракты отельеров с туроператорами. По оценкам наблюдателей, проживание в отелях уже подорожало.
Как рассказал бывший руководитель Управления по продвижению туризма Египта Хишам ад-Дамери, рост стоимости туров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх объясняется тем, что местные операторы вынуждены вкладываться в соблюдение антиковидных мер. Да и многие бюджетные отели категории "три звезды" до сих пор не возобновили работу.
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