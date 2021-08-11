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В Египте в отелях установят ценовой минимум за номер

В Египте в отелях установят ценовой минимум за номер - РИА Новости, 11.08.2021

В Египте в отелях установят ценовой минимум за номер

С 1 ноября власти Египта установят ценовой минимум в четырех- и пятизвездочных гостиницах, сообщает TourDom со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:54

2021-08-11T10:54

2021-08-11T10:55

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. С 1 ноября власти Египта установят ценовой минимум в четырех- и пятизвездочных гостиницах, сообщает TourDom со ссылкой на местные СМИ.Так, цена за номер в "четверке" стартует с 28 долларов в сутки, в "пятерке" – с 40 долларов. Как пояснил министр туризма Египта Халед аль-Анани, мера должна "гарантировать высокий уровень сервиса гостям". Так рассчитывают ограничить "недобросовестную конкуренцию" отельеров, которые занижают цены, ухудшая качество обслуживания.Пока неясно, будет ли требование относиться только к тарифам "от стойки", то есть непосредственно от гостиниц, или же распространится и на контракты отельеров с туроператорами. По оценкам наблюдателей, проживание в отелях уже подорожало.Как рассказал бывший руководитель Управления по продвижению туризма Египта Хишам ад-Дамери, рост стоимости туров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх объясняется тем, что местные операторы вынуждены вкладываться в соблюдение антиковидных мер. Да и многие бюджетные отели категории "три звезды" до сих пор не возобновили работу.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

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