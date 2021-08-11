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В Совфеде оценили ситуацию с националистами в Казахстане и Киргизии
В Совфеде оценили ситуацию с националистами в Казахстане и Киргизии - РИА Новости, 11.08.2021
В Совфеде оценили ситуацию с националистами в Казахстане и Киргизии
Российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:47
2021-08-11T16:07
в мире
казахстан
киргизия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир джабаров
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее в СМИ появилась информация, что в соседних республиках нарушаются права русскоязычных граждан."Мы надеемся, что власти Киргизии и Казахстана сами примут решение о публичном наказании людей, совершающих националистические акции в отношении русскоязычных граждан", - сказал Джабаров.Политик также подчеркнул опасность возрождения националистических движений, добавив, что мировая практика показывает – если вовремя не остановить националистов, они становятся экстремистами.Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
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в мире, казахстан, киргизия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров
15:47 11.08.2021 (обновлено: 16:07 11.08.2021)
 
В Совфеде оценили ситуацию с националистами в Казахстане и Киргизии

Сенатор Джабаров: вопрос о нарушении прав русскоговорящих в Киргизии поднимут на межпарламентском уровне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее в СМИ появилась информация, что в соседних республиках нарушаются права русскоязычных граждан.
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Косачев прокомментировал ситуацию с националистами в Казахстане
"Мы надеемся, что власти Киргизии и Казахстана сами примут решение о публичном наказании людей, совершающих националистические акции в отношении русскоязычных граждан", - сказал Джабаров.
Он также отметил, что эту тему "мы намерены обсудить на межпарламентском уровне". "У нас очень хорошие отношения по линии межпарламентского сотрудничества, но они (власти республик) должны принять решение, мы должны увидеть, что русские люди там в безопасности", - отметил он.
Политик также подчеркнул опасность возрождения националистических движений, добавив, что мировая практика показывает – если вовремя не остановить националистов, они становятся экстремистами.
Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
 
В миреКазахстанКиргизияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Джабаров
 
 
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