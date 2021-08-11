https://ria.ru/20210811/dzhabarov-1745351990.html

В Совфеде оценили ситуацию с националистами в Казахстане и Киргизии

В Совфеде оценили ситуацию с националистами в Казахстане и Киргизии - РИА Новости, 11.08.2021

В Совфеде оценили ситуацию с националистами в Казахстане и Киргизии

Российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:47

2021-08-11T15:47

2021-08-11T16:07

в мире

казахстан

киргизия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир джабаров

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее в СМИ появилась информация, что в соседних республиках нарушаются права русскоязычных граждан."Мы надеемся, что власти Киргизии и Казахстана сами примут решение о публичном наказании людей, совершающих националистические акции в отношении русскоязычных граждан", - сказал Джабаров.Политик также подчеркнул опасность возрождения националистических движений, добавив, что мировая практика показывает – если вовремя не остановить националистов, они становятся экстремистами.Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.

https://ria.ru/20210811/kosachev-1745345749.html

казахстан

киргизия

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в мире, казахстан, киргизия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров