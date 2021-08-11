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В Тольятти три человека пострадали в ДТП со скорой
В Тольятти три человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 11.08.2021
В Тольятти три человека пострадали в ДТП со скорой
Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и машины скорой помощи в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:49
2021-08-11T10:49
2021-08-11T10:49
происшествия
тольятти
самарская область
гумвд по самарской области
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и машины скорой помощи в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.По предварительным данным полиции, авария произошла в среду в 08.15 (07.15 мск) на пересечении улиц Карла Маркса и Горького, водитель автомобиля "Газель" скорой медицинской помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer, после чего "скорая" перевернулась. После этого Mitsubishi Lancer столкнулся с Datsun on-DO."В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля "Газель", - сказала собеседница агентства, уточнив, что все трое пострадавших – это сотрудники скорой помощи.Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка.
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происшествия, тольятти, самарская область, гумвд по самарской области
В Тольятти три человека пострадали в ДТП со скорой
В Тольятти три человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и машины скорой помощи