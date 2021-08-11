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Четверг может стать самым дождливым 12 августа в Москве с начала века

Четверг может стать самым дождливым 12 августа в Москве с начала века - РИА Новости, 11.08.2021

Четверг может стать самым дождливым 12 августа в Москве с начала века

Четверг может стать самым дождливым 12 августа в Москве с начала XXI века, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:31

2021-08-11T16:31

2021-08-11T16:59

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четверг может стать самым дождливым 12 августа в Москве с начала XXI века, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Сильные дожди ожидаются в ночь на четверг, не исключается что 12 августа за счет ночи станет самым дождливым 12 августа в этом XXI веке", - сказала Позднякова.По ее словам, только в ночь на четверг на город может выпасть 10-15 миллиметров осадков, местами их количество может достичь 20-30 миллиметров при норме 82 миллиметра.Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду ночью и утром в четверг в Москве, также сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с сохранением ночью и утром до 11.00 часов 12 августа по Москве местами ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

https://ria.ru/20210811/vilfand-1745355601.html

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москва

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общество, москва, татьяна позднякова