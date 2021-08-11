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В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев - РИА Новости, 11.08.2021
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев
Украинский военнослужащий перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду заместитель начальника народной милиции... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:09
2021-08-11T17:09
2021-08-11T17:19
в мире
безопасность
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинский военнослужащий перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов", - сказал журналистам Басурин.Он отметил, что сейчас в ДНР с украинским силовиком проводятся следственные действия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210805/donbass-1744584206.html
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в мире, безопасность, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
17:09 11.08.2021 (обновлено: 17:19 11.08.2021)
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев
Замначальника народной милиции ДНР Басурин: украинский военный перешел на сторону ополчения