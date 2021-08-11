Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/dnr-1745368108.html
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев - РИА Новости, 11.08.2021
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев
Украинский военнослужащий перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду заместитель начальника народной милиции... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:09
2021-08-11T17:19
в мире
безопасность
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730125519_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_3d2fca97f547a94400e715cee4304da5.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинский военнослужащий перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов", - сказал журналистам Басурин.Он отметил, что сейчас в ДНР с украинским силовиком проводятся следственные действия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210805/donbass-1744584206.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730125519_268:166:2776:2047_1920x0_80_0_0_e691fa050702807715bc51eeee4e4a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, безопасность, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
17:09 11.08.2021 (обновлено: 17:19 11.08.2021)
 
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев

Замначальника народной милиции ДНР Басурин: украинский военный перешел на сторону ополчения

© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинский военнослужащий перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов", - сказал журналистам Басурин.
Он отметил, что сейчас в ДНР с украинским силовиком проводятся следственные действия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 20:26
Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе
 
В миреБезопасностьКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния