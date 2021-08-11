https://ria.ru/20210811/deviantart-1745336675.html

Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt

Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt - РИА Новости, 11.08.2021

Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt

Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров сайта DeviantArt после того, как администрация ресурса удалила запрещенный контент,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:19

2021-08-11T14:19

2021-08-11T14:31

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров сайта DeviantArt после того, как администрация ресурса удалила запрещенный контент, сообщает пресс-служба ведомства."Одиннадцатого августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация ресурса удалила размещенный на сайте запрещенной контент", - говорится в сообщении.Роскомнадзор указывает, что ранее направил администрации сайта "требование удалить размещенные на сайте материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств". Ресурс в установленный срок не удалил этот контент, и 3 августа Роскомнадзор ограничил к нему доступ.Позже администрация сайта сообщила Роскомнадзору о готовности удалить противоправный контент. Ведомство указывало, что может восстановить доступ к ресурсу после удаления запрещенных материалов.

https://ria.ru/20210806/blokirovka-1744677094.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)