https://ria.ru/20210811/deviantart-1745336675.html
Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt
Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt - РИА Новости, 11.08.2021
Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt
Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров сайта DeviantArt после того, как администрация ресурса удалила запрещенный контент,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:19
2021-08-11T14:19
2021-08-11T14:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров сайта DeviantArt после того, как администрация ресурса удалила запрещенный контент, сообщает пресс-служба ведомства."Одиннадцатого августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация ресурса удалила размещенный на сайте запрещенной контент", - говорится в сообщении.Роскомнадзор указывает, что ранее направил администрации сайта "требование удалить размещенные на сайте материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств". Ресурс в установленный срок не удалил этот контент, и 3 августа Роскомнадзор ограничил к нему доступ.Позже администрация сайта сообщила Роскомнадзору о готовности удалить противоправный контент. Ведомство указывало, что может восстановить доступ к ресурсу после удаления запрещенных материалов.
https://ria.ru/20210806/blokirovka-1744677094.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:19 11.08.2021 (обновлено: 14:31 11.08.2021)
Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt
Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt после удаления запрещенных материалов
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Роскомнадзор
снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров сайта DeviantArt после того, как администрация ресурса удалила запрещенный контент, сообщает пресс-служба ведомства.
"Одиннадцатого августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация ресурса удалила размещенный на сайте запрещенной контент", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор указывает, что ранее направил администрации сайта "требование удалить размещенные на сайте материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств". Ресурс в установленный срок не удалил этот контент, и 3 августа Роскомнадзор ограничил к нему доступ.
Позже администрация сайта сообщила Роскомнадзору о готовности удалить противоправный контент. Ведомство указывало, что может восстановить доступ к ресурсу после удаления запрещенных материалов.