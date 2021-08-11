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Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике
Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике - РИА Новости, 11.08.2021
Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике
Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают новости о росте военной активности России и США в Арктике. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:29
2021-08-11T14:29
2021-08-11T15:30
в мире
сша
владимир путин
арктика
северный ледовитый океан
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают новости о росте военной активности России и США в Арктике.Поводом послужила статья, согласно которой рост напряженности в регионе начался в прошлом году, когда Россия провела военные учения недалеко от Аляски. Это, как отмечает автор, вызвало беспокойство в Вашингтоне.Между тем большинство пользователей сошлись во мнении, что опасения в сложившихся обстоятельствах все же вызывают США.Ответа не пришлось долго ждать. Комментатор под ником Username Mk2 пояснил, что "война для США — обычное дело, о чем свидетельствуют события современной истории".Многие читатели отметили, что в возможной схватке между двумя державами в Арктике они бы сделали ставку на Россию."Путин — это лучшее, что случилось с Россией за последние годы. Янки ненавидят его, потому что он вновь отстаивает место своей страны в мире", — считает K69tie.Один из комментаторов подчеркнул, что США имеют возможность следить за действиями России в Арктике в краткосрочной перспективе, однако там требуется круглогодичная миссия.Ранее в пресс-службе Северного флота анонсировали отправку Арктической группировки в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути.
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арктика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, владимир путин, арктика, северный ледовитый океан, россия
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
активно обсуждают новости о росте военной активности России и США
в Арктике
.
Поводом послужила статья, согласно которой рост напряженности в регионе начался в прошлом году, когда Россия провела военные учения недалеко от Аляски
. Это, как отмечает автор, вызвало беспокойство в Вашингтоне.
Между тем большинство пользователей сошлись во мнении, что опасения в сложившихся обстоятельствах все же вызывают США.
"Почему, когда Россия проводит учения, это называют прелюдией к третьей мировой войне, а когда это делают США, то все будто в порядке вещей?" — задалась вопросом TheIceQueen.
Ответа не пришлось долго ждать. Комментатор под ником Username Mk2 пояснил, что "война для США — обычное дело, о чем свидетельствуют события современной истории".
Многие читатели отметили, что в возможной схватке между двумя державами в Арктике они бы сделали ставку на Россию.
"Я бы поставил деньги на Россию! Русские любят его (Путина. — Прим. ред.)", — написал AlphonsoDeBarbo.
"Путин — это лучшее, что случилось с Россией за последние годы. Янки ненавидят его, потому что он вновь отстаивает место своей страны в мире", — считает K69tie.
Один из комментаторов подчеркнул, что США имеют возможность следить за действиями России в Арктике в краткосрочной перспективе, однако там требуется круглогодичная миссия.
"Америке нужны корабли и самолеты, предназначенные для зимовки в регионе. У русских есть такие", — написал 122°WestObserver.
Ранее в пресс-службе Северного флота анонсировали отправку Арктической группировки в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана
, в том числе по трассам Севморпути.