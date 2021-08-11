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Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике
Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике - РИА Новости, 11.08.2021
Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике
Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают новости о росте военной активности России и США в Арктике. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:29
2021-08-11T15:30
в мире
сша
владимир путин
арктика
северный ледовитый океан
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают новости о росте военной активности России и США в Арктике.Поводом послужила статья, согласно которой рост напряженности в регионе начался в прошлом году, когда Россия провела военные учения недалеко от Аляски. Это, как отмечает автор, вызвало беспокойство в Вашингтоне.Между тем большинство пользователей сошлись во мнении, что опасения в сложившихся обстоятельствах все же вызывают США.Ответа не пришлось долго ждать. Комментатор под ником Username Mk2 пояснил, что "война для США — обычное дело, о чем свидетельствуют события современной истории".Многие читатели отметили, что в возможной схватке между двумя державами в Арктике они бы сделали ставку на Россию."Путин — это лучшее, что случилось с Россией за последние годы. Янки ненавидят его, потому что он вновь отстаивает место своей страны в мире", — считает K69tie.Один из комментаторов подчеркнул, что США имеют возможность следить за действиями России в Арктике в краткосрочной перспективе, однако там требуется круглогодичная миссия.Ранее в пресс-службе Северного флота анонсировали отправку Арктической группировки в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути.
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сша
арктика
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в мире, сша, владимир путин, арктика, северный ледовитый океан, россия
14:29 11.08.2021 (обновлено: 15:30 11.08.2021)
 

Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВоенные учения Северного флота ВМФ России
Военные учения Северного флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают новости о росте военной активности России и США в Арктике.
Поводом послужила статья, согласно которой рост напряженности в регионе начался в прошлом году, когда Россия провела военные учения недалеко от Аляски. Это, как отмечает автор, вызвало беспокойство в Вашингтоне.
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 17:32
США подали "сигнал" России в Арктике
Между тем большинство пользователей сошлись во мнении, что опасения в сложившихся обстоятельствах все же вызывают США.

"Почему, когда Россия проводит учения, это называют прелюдией к третьей мировой войне, а когда это делают США, то все будто в порядке вещей?" — задалась вопросом TheIceQueen.

Ответа не пришлось долго ждать. Комментатор под ником Username Mk2 пояснил, что "война для США — обычное дело, о чем свидетельствуют события современной истории".
Многие читатели отметили, что в возможной схватке между двумя державами в Арктике они бы сделали ставку на Россию.

"Я бы поставил деньги на Россию! Русские любят его (Путина. — Прим. ред.)", — написал AlphonsoDeBarbo.

"Путин — это лучшее, что случилось с Россией за последние годы. Янки ненавидят его, потому что он вновь отстаивает место своей страны в мире", — считает K69tie.
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17 июня, 11:55Сказано в эфире
"Интересный казус". Военный эксперт об опасениях США по Арктике
Один из комментаторов подчеркнул, что США имеют возможность следить за действиями России в Арктике в краткосрочной перспективе, однако там требуется круглогодичная миссия.

"Америке нужны корабли и самолеты, предназначенные для зимовки в регионе. У русских есть такие", — написал 122°WestObserver.

Ранее в пресс-службе Северного флота анонсировали отправку Арктической группировки в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути.
Три атомные подводные лодки одновременно всплыли, проломив лед в Арктике. Кадр видео
2 июля, 16:56Сказано в эфире
Эксперт об учениях подлодок в Арктике: нам есть чем защищаться
 
В миреСШАВладимир ПутинАрктикаСеверный Ледовитый океанРоссия
 
 
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