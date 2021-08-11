https://ria.ru/20210811/brity-1745338082.html

Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике

Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике - РИА Новости, 11.08.2021

Британцы "сделали ставку" на Россию в противостоянии с США в Арктике

Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают новости о росте военной активности России и США в Арктике. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:29

2021-08-11T14:29

2021-08-11T15:30

в мире

сша

владимир путин

арктика

северный ледовитый океан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/35901/10/359011004_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_97e64b7d2e6cc7f142ba68697f6e7513.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают новости о росте военной активности России и США в Арктике.Поводом послужила статья, согласно которой рост напряженности в регионе начался в прошлом году, когда Россия провела военные учения недалеко от Аляски. Это, как отмечает автор, вызвало беспокойство в Вашингтоне.Между тем большинство пользователей сошлись во мнении, что опасения в сложившихся обстоятельствах все же вызывают США.Ответа не пришлось долго ждать. Комментатор под ником Username Mk2 пояснил, что "война для США — обычное дело, о чем свидетельствуют события современной истории".Многие читатели отметили, что в возможной схватке между двумя державами в Арктике они бы сделали ставку на Россию."Путин — это лучшее, что случилось с Россией за последние годы. Янки ненавидят его, потому что он вновь отстаивает место своей страны в мире", — считает K69tie.Один из комментаторов подчеркнул, что США имеют возможность следить за действиями России в Арктике в краткосрочной перспективе, однако там требуется круглогодичная миссия.Ранее в пресс-службе Северного флота анонсировали отправку Арктической группировки в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути.

https://ria.ru/20210528/signal-1734638832.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/arktika-1737369698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/arktika-1739639424.html

сша

арктика

северный ледовитый океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, владимир путин, арктика, северный ледовитый океан, россия