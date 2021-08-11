https://ria.ru/20210811/bratya-1745384321.html

В Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из суда

В Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из суда - РИА Новости, 11.08.2021

В Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из суда

Сотрудники полиции задержали двух братьев, которые сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:46

2021-08-11T18:46

2021-08-11T18:46

происшествия

выборг

ленинградская область

ирина волк

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух братьев, которые сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что 9 августа двое мужчин сбежали из кабинета судьи после оглашения приговора в Выборге за избиение и угрозы убийством."Сотрудниками УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержаны двое братьев, сбежавших из зала мирового суда после оглашения приговора", - сказала Волк.По ее словам, полицейские задержали братьев в микрорайоне Черная речка города Сертолово. В настоящее время они находятся в отделе полиции.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

выборг

ленинградская область

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происшествия, выборг, ленинградская область, ирина волк