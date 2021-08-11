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В Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из суда
В Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из суда - РИА Новости, 11.08.2021
В Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из суда
Сотрудники полиции задержали двух братьев, которые сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:46
2021-08-11T18:46
2021-08-11T18:46
происшествия
выборг
ленинградская область
ирина волк
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух братьев, которые сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что 9 августа двое мужчин сбежали из кабинета судьи после оглашения приговора в Выборге за избиение и угрозы убийством."Сотрудниками УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержаны двое братьев, сбежавших из зала мирового суда после оглашения приговора", - сказала Волк.По ее словам, полицейские задержали братьев в микрорайоне Черная речка города Сертолово. В настоящее время они находятся в отделе полиции.
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происшествия, выборг, ленинградская область, ирина волк
В Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из суда
МВД: в Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из кабинета мирового судьи