https://ria.ru/20210811/bolnitsa-1745412345.html

В больнице, где произошло ЧП, установят новую систему подачи кислорода

В больнице, где произошло ЧП, установят новую систему подачи кислорода - РИА Новости, 11.08.2021

В больнице, где произошло ЧП, установят новую систему подачи кислорода

Новую систему подачи кислорода установят в больнице во Владикавказе, где произошло ЧП, в результате которого погибли девять человек, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T23:51

2021-08-11T23:51

2021-08-11T23:58

владикавказ

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Новую систему подачи кислорода установят в больнице во Владикавказе, где произошло ЧП, в результате которого погибли девять человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Специалисты компании "СоТиС", которые прибыли сегодня утром в Северную Осетию для аудита систем подачи кислорода в медучреждениях республики, завершили проверку системы в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Отмечается, что эксперты пришли к выводу о необходимости строительства новой системы. К проектированию и монтажу нового оборудования с соблюдением всех необходимых технических требований специалисты планируют приступить уже завтра, добавляют власти.По словам руководителя региона, монтировать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся системы. Работы займут порядка двух недель, добавлено в сообщении.Власти уточняют, что налажены бесперебойные поставки кислорода из Краснодара. Кроме того, утром 12 августа в республику прибудет цистерна с 16 тоннами кислорода из Абинска Краснодарского края, добавлено в сообщении.

https://ria.ru/20210811/kislorod-1745404859.html

владикавказ

краснодарский край

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владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)