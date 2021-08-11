23:51 11.08.2021 (обновлено: 23:58 11.08.2021)
В больнице, где произошло ЧП, установят новую систему подачи кислорода
Во Владикавказе в больнице, где произошло ЧП, установят новую систему подачи кислорода
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкКислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Новую систему подачи кислорода установят в больнице во Владикавказе, где произошло ЧП, в результате которого погибли девять человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Специалисты компании "СоТиС", которые прибыли сегодня утром в Северную Осетию для аудита систем подачи кислорода в медучреждениях республики, завершили проверку системы в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Отмечается, что эксперты пришли к выводу о необходимости строительства новой системы. К проектированию и монтажу нового оборудования с соблюдением всех необходимых технических требований специалисты планируют приступить уже завтра, добавляют власти.
"Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя – она неработоспособна", – сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, слова которого приводит пресс-служба.
По словам руководителя региона, монтировать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся системы. Работы займут порядка двух недель, добавлено в сообщении.
Власти уточняют, что налажены бесперебойные поставки кислорода из Краснодара. Кроме того, утром 12 августа в республику прибудет цистерна с 16 тоннами кислорода из Абинска Краснодарского края, добавлено в сообщении.