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Доктор рассказал, как избежать мочекаменной болезни
Доктор рассказал, как избежать мочекаменной болезни - РИА Новости, 11.08.2021
Доктор рассказал, как избежать мочекаменной болезни
В жаркую погоду рекомендуется больше пить, но даже при умеренной температуре нужно употреблять достаточное количество воды, чтобы предотвратить образование... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T02:16
2021-08-11T02:16
2021-08-11T02:16
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В жаркую погоду рекомендуется больше пить, но даже при умеренной температуре нужно употреблять достаточное количество воды, чтобы предотвратить образование камней в почках. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik онколог-уролог Ярослав Потапов.Летом требуется увеличить объем потребляемой жидкости в полтора-два раза. Впрочем, о поддержании водного баланса в организме нужно помнить всегда: нехватка воды может стать причиной возникновения мочекаменной болезни, отметил врач. По его словам, к образованию песка, а затем и камней в почках ведут самые разные причины, и нехватка жидкости – одна из них.Известна примерная среднесуточная норма потребления жидкости при отсутствии противопоказаний, продолжил специалист."Для человека, у которого нет мочекаменной болезни и нет особой диеты, два-три литра воды в день – это норма", – уточнил врач.Он отметил, что речь идет не только о воде, но и вообще о любой жидкости: чай, кофе, морс или суп – для водного баланса это не имеет особого значения.В то же время, добавил Ярослав Потапов, некоторым нужно гораздо больше средней нормы жидкости – это люди, испытывающие значительные физические нагрузки, спортсмены."Спортсмены, особенно те, кто занимается бодибилдингом, пьют по шесть-семь литров жидкости в сутки. Им необходимо повышенное потребление воды из-за особых диет", – рассказал врач в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, россия, урология
Доктор рассказал, как избежать мочекаменной болезни
Уролог Потапов посоветовал пить больше воды, чтобы избежать мочекаменной болезни
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
В жаркую погоду рекомендуется больше пить, но даже при умеренной температуре нужно употреблять достаточное количество воды, чтобы предотвратить образование камней в почках. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik
онколог-уролог Ярослав Потапов.
Летом требуется увеличить объем потребляемой жидкости в полтора-два раза. Впрочем, о поддержании водного баланса в организме нужно помнить всегда: нехватка воды может стать причиной возникновения мочекаменной болезни, отметил врач. По его словам, к образованию песка, а затем и камней в почках ведут самые разные причины, и нехватка жидкости – одна из них.
"Их много: метаболические, гормональные нарушения, особенности образа жизни человека, его питание – все это может стать причиной появления мочекаменной болезни. И одна из причин – это недостаточное потребление жидкости", – пояснил Ярослав Потапов.
Известна примерная среднесуточная норма потребления жидкости при отсутствии противопоказаний, продолжил специалист.
"Для человека, у которого нет мочекаменной болезни и нет особой диеты, два-три литра воды в день – это норма", – уточнил врач.
Он отметил, что речь идет не только о воде, но и вообще о любой жидкости: чай, кофе, морс или суп – для водного баланса это не имеет особого значения.
В то же время, добавил Ярослав Потапов, некоторым нужно гораздо больше средней нормы жидкости – это люди, испытывающие значительные физические нагрузки, спортсмены.
"Спортсмены, особенно те, кто занимается бодибилдингом, пьют по шесть-семь литров жидкости в сутки. Им необходимо повышенное потребление воды из-за особых диет", – рассказал врач в интервью радио Sputnik.