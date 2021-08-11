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Росстат рассказал о ценах на бензин
Росстат рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 11.08.2021
Росстат рассказал о ценах на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России за период со 2 по 9 августа увеличилась на 13 копеек, до 48,68 рубля за литр, на дизтопливо - также на 13 копеек, до... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:53
2021-08-11T20:53
экономика
аи-95
биробиджан
москва
аи-92
аи-98
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России за период со 2 по 9 августа увеличилась на 13 копеек, до 48,68 рубля за литр, на дизтопливо - также на 13 копеек, до 50,48 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 10 копеек, до 45,82 рубля, Аи-95 - на 11 копеек, до 49,58 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 56,99 рубля за литр, увеличившись за неделю на 27 копеек.Цены на бензин с начала года к 9 августа в среднем выросли на 5,5%, на дизтопливо - на 3,6%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 5,6%, Аи-95 - на 5,2%, Аи-98 - на 6,3%. Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 79 центрах субъектов РФ. А более всего он подорожал в Биробиджане – на 1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за этот период цены на бензин выросли на 0,2%.Производство бензина в РФ со 2 по 8 августа снизилось на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 764,7 тысячи тонн, а дизтоплива - на 3,7%, до 1,553 миллиона.Как сообщили журналистам в Минэнерго РФ, внутренний рынок топлива в настоящее время полностью обеспечен: производство и отгрузки бензина находятся на уровне 2019-2020 годов. При этом объемы реализации бензина через биржу в среднем на 18% выше аналогичного периода 2019 года."В то же время запасы топлив также держатся на стабильном уровне около 1,6 миллиона тонн, несмотря на текущий период ремонтов НПЗ", - подчеркнули в министерстве. Минэнерго России продолжает ежедневно следить за топливообеспечением внутреннего рынка России. Оптовые цены на топливо, напомнили в Минэнерго, позволяет сдерживать действующий демпфирующий механизм.
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экономика, аи-95, биробиджан, москва, аи-92, аи-98, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
20:53 11.08.2021
 
Росстат рассказал о ценах на бензин

Росстат: бензин и дизельное топливо за неделю подорожали в России на 13 копеек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили возле автозаправочной станции "Газпромнефть" в Москве
Автомобили возле автозаправочной станции Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России за период со 2 по 9 августа увеличилась на 13 копеек, до 48,68 рубля за литр, на дизтопливо - также на 13 копеек, до 50,48 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.
По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 10 копеек, до 45,82 рубля, Аи-95 - на 11 копеек, до 49,58 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 56,99 рубля за литр, увеличившись за неделю на 27 копеек.
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Цены на бензин с начала года к 9 августа в среднем выросли на 5,5%, на дизтопливо - на 3,6%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 5,6%, Аи-95 - на 5,2%, Аи-98 - на 6,3%. Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 79 центрах субъектов РФ. А более всего он подорожал в Биробиджане – на 1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за этот период цены на бензин выросли на 0,2%.
Производство бензина в РФ со 2 по 8 августа снизилось на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 764,7 тысячи тонн, а дизтоплива - на 3,7%, до 1,553 миллиона.
Как сообщили журналистам в Минэнерго РФ, внутренний рынок топлива в настоящее время полностью обеспечен: производство и отгрузки бензина находятся на уровне 2019-2020 годов. При этом объемы реализации бензина через биржу в среднем на 18% выше аналогичного периода 2019 года.
"В то же время запасы топлив также держатся на стабильном уровне около 1,6 миллиона тонн, несмотря на текущий период ремонтов НПЗ", - подчеркнули в министерстве. Минэнерго России продолжает ежедневно следить за топливообеспечением внутреннего рынка России. Оптовые цены на топливо, напомнили в Минэнерго, позволяет сдерживать действующий демпфирующий механизм.
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ЭкономикаАИ-95БиробиджанМоскваАИ-92АИ-98Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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