https://ria.ru/20210811/belgu-1745198009.html

Математические способности связаны с "чувством числа", считают ученые

Математические способности связаны с "чувством числа", считают ученые - РИА Новости, 11.08.2021

Математические способности связаны с "чувством числа", считают ученые

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") в составе научного коллектива исследуют характеристики... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

наука

общество

школа

белгородский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

белгородская область

математика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/81746/59/817465922_0:136:2616:1608_1920x0_80_0_0_ada5ad8221752085b58a5f772c9bee14.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") в составе научного коллектива исследуют характеристики мозговой активности, влияющие на математические способности человека. Полученные знания можно будет использовать для помощи школьникам при обучении математике и преодоления нарушения освоения арифметики, сообщили в пресс-службе вуза.Сотрудники Центра когнитивных нейронаук и нейротехнологий НИУ "БелГУ" и Психологического института РАО положили в основу исследований изучение присущего с рождения человеку и некоторым животным несимволического чувства числа – способности приблизительно оценивать количество объектов, не прибегая к их подсчету. Это чувство облегчает людям жизнь в повседневных ситуациях, когда помогает выбрать очередь в магазине покороче, горсть конфет побольше, разделить группу мелких предметов на равные части.У человека есть еще и символическое чувство числа, связанное с использованием математических символов, например, цифр. Эта способность активно развивается у детей с началом изучения математики в школе. По мере взросления, в учебной и профессиональной деятельности человек все чаще пользуется именно символической оценкой количества. Однако именно несимволическое чувство числа, по мнению ученых, может определять академическую успешность в математике.Научный коллектив лаборатории возрастной психогенетики Психологического института РАО и Научно-проектного центра когнитивных нейронаук и нейротехнологий НИУ "БелГУ" изучает, за счет каких механизмов "работает" несимволическое чувство числа, сообщила старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики Психологического института РАО, руководитель гранта РФФИ по теме "Когнитивные и психофизиологические механизмы чувства числа" Марина Лобаскова.Экспериментальная парадигма для оценки временных и пространственных характеристик мозговой активности в процессе оценки количества разработана впервые в мировой практике и основана на современных методах регистрации мозговой активности – электроэнцефалографии и fNIRS (спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне), сообщила старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики Психологического института РАО Юлия Маракшина.Сейчас исследование находится на этапе сбора нейрофизиологических данных с помощью 64-х канальной ЭЭГ-системы с активными гелевыми электродами и мобильной системы fNIRS. Эксперименты проходят на базе Научно-проектного центра когнитивных нейронаук и нейротехнологий НИУ "БелГУ" в сотрудничестве с Открытой инжиниринговой школой НИУ "БелГУ", где есть связанные с нейронауками программы для подростков 11-16 лет. Эти ребята стали основными участниками исследования. По словам ученых, в ближайшие месяцы полученные данные будут проанализированы и систематизированы."Спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне – новый метод функциональной нейровизуализации. Система fNIRS производит световое излучение в ближнем инфракрасном диапазоне в виде двух волн разной длины, благодаря которым можно распознать два состояния оксигенации (насыщения кислородом) гемоглобина. Это позволяет оценить активность всех областей коры головного мозга в режиме реального времени, даже на улице во время движения или повседневных дел. С помощью этого метода мы выявим области головного мозга, задействованные в реализации чувства числа", – рассказала директор Научного-проектного центра когнитивных нейронаук и нейротехнологий НИУ "БелГУ" Мария Ситникова.Исследователи надеются, что изучение чувства числа с помощью современных психофизиологических методов поможет внести ясность в вопрос о его механизмах, а в будущем – и о роли чувства числа в освоении математики. Полученные знания можно будет использовать при организации обучения школьников и при работе с такими трудностями, как дискалькулия – нарушение освоения арифметики.Исследование проводится при поддержке гранта РФФИ.

https://ria.ru/20210607/mgppu-1735394370.html

https://ria.ru/20210209/mgppu-1596476875.html

https://ria.ru/20201229/mgppu-1591247475.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, белгородский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, белгородская область, математика