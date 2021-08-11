https://ria.ru/20210811/belgorod-1745411041.html
Под Белгородом перевернулась лодка, один человек погиб
Под Белгородом перевернулась лодка, один человек погиб - РИА Новости, 11.08.2021
Под Белгородом перевернулась лодка, один человек погиб
Лодка, в которой были трое детей и трое взрослых, перевернулась в Белгородской области, один мужчина погиб, еще одного ищут, сообщает управление СК РФ по... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T23:14
2021-08-11T23:14
2021-08-11T23:14
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Лодка, в которой были трое детей и трое взрослых, перевернулась в Белгородской области, один мужчина погиб, еще одного ищут, сообщает управление СК РФ по региону.По предварительным данным, 11 августа компания, отдыхавшая на берегу водоема села Крапивное, арендовала у местного жителя небольшую лодку."В нее сели двое мужчин, 28-летняя женщина и трое детей восьми и шести и двух лет. Во время прогулки лодка перевернулась. Женщине и троим детям удалось спастись, 34-летний мужчина погиб, поиски 38-летнего продолжаются", - говорится в сообщении.По факту трагедии СК начал проверку. На месте происшествия работают следователь и криминалист. Лодка пришвартована к частному причалу, установлен ее владелец. Опрашиваются очевидцы произошедшего.
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Под Белгородом перевернулась лодка, один человек погиб
Под Белгородом перевернулась лодка, человек погиб, одного ищут