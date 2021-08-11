https://ria.ru/20210811/bednye-1745256223.html

"Жесткие условия". Почему в России стало меньше бедных

"Жесткие условия". Почему в России стало меньше бедных - РИА Новости, 11.08.2021

"Жесткие условия". Почему в России стало меньше бедных

В России все меньше бедных: в начале года — 21,1 миллиона, во втором квартале — 17,7. Дело в том, что с 2021-го по-новому определяют прожиточный минимум, кроме... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:08

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

алексей кудрин

цены

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В России все меньше бедных: в начале года — 21,1 миллиона, во втором квартале — 17,7. Дело в том, что с 2021-го по-новому определяют прожиточный минимум, кроме того, государство оказало финансовую поддержку. Что влияет на уровень благосостояния населения — узнавало РИА Новости.Выплаты снизили бедностьДоходы ниже прожиточного минимума (ПМ) — у 17,7 миллиона человек, сообщает Росстат. Это 12,1% населения. В январе — марте было 14,3%: 21,1 миллиона."Более жесткие критерии назначения материальных выплат" снизили уровень бедности, считают в Росстате. Минтруд указывает на "стабилизацию ситуации на рынке труда" и "постепенное восстановление деловой активности". Действительно, безработица сократилась с 5,8% в январе до 4,8% в июне.Сказалась и поддержка малообеспеченных семей с детьми, отмечают в ведомстве. С 1 апреля по-новому рассчитывают выплаты на малышей от трех до семи лет. Теперь все зависит от среднедушевого дохода. При этом обращают внимание на имущество: жилье, машины, земельные участки, гаражи, дачи, вклады. Так, например, на пособие могут претендовать семьи и с двумя-тремя квартирами, но жилплощадь не должна превышать 24 квадратных метра на человека. Кроме того, в расчет берут старших отпрысков до 23 лет, если они учатся в институте на очном и их содержат родители.По данным Минтруда, назначили или переназначили 1,73 миллиона пособий на детей от трех до семи лет. Из них 1,33 миллиона — 100% детского ПМ.Помимо этого, средства получают семьи с детьми до трех лет, где среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека — это более 1,8 миллиона.Не стоит забывать и сезонную занятость. Как правило, летом усиливается "физическая" трудовая активность. Растут реальные доходы: во втором квартале они повысились на 6,8% в годовом выражении.Однако есть нюанс — резкое улучшение статистики наблюдается с начала 2021 года, когда изменили методику расчета прожиточного минимума. Раньше он зависел от стоимости потребительской корзины с минимальным набором продуктов питания, товаров и услуг. Учитывали также ежемесячные платежи и сборы. Теперь же ПМ — 44,2% от медианного среднедушевого дохода.Кроме того, последние 20 лет ПМ меняли ежеквартально, теперь — раз в год. Сейчас это 11 653 рубля. Для трудоспособного населения — 12 702, детей — 11 303, пенсионеров — 10 022.В следующем году — соответственно 11 950, 13 026, 11 592 и 10 277 рублей. При этом минимум зависит от заработка большинства россиян. Иными словами, если, например, медианный доход на одного человека снизится до одного рубля, но никто не будет получать меньше 44 копеек, то уровень бедности будет нулевым."Новая методика не показывает, сколько необходимо для проживания. Минимум должен быть хотя бы вдвое больше, особенно в период разгоняющейся инфляции", — отмечает Евгений Марченко, финансовый консультант и руководитель компании E.M.FINANCE. Несовершенство метода признают и в Росстате. Как указывают в ведомстве, этот индикатор "не позволяет корректно сравнивать показатели численности населения с денежными доходами ниже величины ПМ в первом и втором кварталах 2021 года с данными предыдущих периодов".Бедность под контролемС бедностью борются во всем мире. Но добиться серьезного прогресса мало кому удалось. Россия — не исключение. Реальные доходы населения падают много лет подряд. В 2020-м — на три с половиной процента. Всего с 2013-го, последнего года устойчивого роста, — более чем на 10,5%."У такой неутешительной тенденции есть объективные причины — антироссийские санкции, относительно невысокие цены на нефть", — поясняет Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Опустошает кошельки и инфляция: в июне в годовом выражении — 6,5%. ЦБ и Минэкономразвития обещают замедление во втором полугодии, но по итогам года все равно будет 5,7-6,2%.В условиях, когда доходы "съедаются", россияне вынуждены обращаться в банки. В первом квартале потребительское кредитование выросло на 15%, примерно такая же динамика и во втором. Причем финансовые учреждения ослабляют условия займов. Это вызывает опасения у Центробанка, поскольку задолженность увеличивается именно в сегменте необеспеченных потребительских кредитов. ЦБ даже планирует с 1 октября поднять коэффициент риска.Уровень бедности в России можно снизить в два раза, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Для этого потребуется "несколько сотен миллиардов рублей" в год. Государство в борьбе с бедностью "пошло по интересному пути", в том числе предложив дифференцированные детские пособия, отмечает он. По его словам, такой подход можно применить "и по более высоким возрастам"."Добавляем пять тысяч рублей единоразовой выплатой раз в квартал — и у людей денег больше установленного прожиточного минимума. Средства возьмут из бюджета. Однако такие выплаты неэффективны в долгосрочной перспективе", — рассуждает Дмитрий Дригайло, директор по стратегическим коммуникациям платформы "Рокет Ворк".Необходимо создавать высокооплачиваемые рабочие места. Но денег не хватает. И здесь на выручку приходит фондовый рынок. "Через него компании привлекают финансы на развитие, строят заводы, расширяют предприятия. Увеличивается производство, растут доходы и заработная плата", — говорит Евгений Марченко.Однако фондовый рынок нуждается в жестком регулировании, чем государство в последнее время серьезно занимается.Бедность Владимир Путин назвал одной из главных проблем страны. Президент указал, что "наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий".Поэтому глава государства поручил министрам вести регулярный мониторинг малоимущих. Правительство должно отчитаться до 1 ноября. После этого — докладывать каждые полгода.

https://ria.ru/20210723/dokhod-1742405887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), алексей кудрин, цены