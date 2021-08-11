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Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети
Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети - РИА Новости, 11.08.2021
Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети
Новая волна критики обрушилась на американского президента Джо Байдена после того, как он "проигнорировал" указания спецагента перед входом в Белый дом. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:52
2021-08-11T11:58
в мире
сша
иран
сирия
ирак
ливия
джо байден
барак обама
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая волна критики обрушилась на американского президента Джо Байдена после того, как он "проигнорировал" указания спецагента перед входом в Белый дом.Издание The Hill опубликовало кадры, на которых лидер США возвращается в резиденцию по прилете из Уилмингтона.На записи видно, как представитель Секретной службы указывает Байдену на дорожку, ведущую к зданию, после чего глава Соединенных Штатов решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье.Как пишет Daily Mail, критики американского лидера в Республиканской партии и пользователи Сети в очередной раз предположили, что Байден страдает от деменции. Однако были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил его о том, что нужно проследовать обходным путем.Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
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в мире, сша, иран, сирия, ирак, ливия, джо байден, барак обама, дональд трамп
10:52 11.08.2021 (обновлено: 11:58 11.08.2021)
 
Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети

Интернет-пользователи заподозрили у президента США Байдена деменцию после инцидента у Белого дома

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая волна критики обрушилась на американского президента Джо Байдена после того, как он "проигнорировал" указания спецагента перед входом в Белый дом.
Издание The Hill опубликовало кадры, на которых лидер США возвращается в резиденцию по прилете из Уилмингтона.
На записи видно, как представитель Секретной службы указывает Байдену на дорожку, ведущую к зданию, после чего глава Соединенных Штатов решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье.
Как пишет Daily Mail, критики американского лидера в Республиканской партии и пользователи Сети в очередной раз предположили, что Байден страдает от деменции. Однако были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил его о том, что нужно проследовать обходным путем.
Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 05:45
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
 
В миреСШАИранСирияИракЛивияДжо БайденБарак ОбамаДональд Трамп
 
 
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