10:52 11.08.2021 (обновлено: 11:58 11.08.2021)
Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети
Интернет-пользователи заподозрили у президента США Байдена деменцию после инцидента у Белого дома
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая волна критики обрушилась на американского президента Джо Байдена после того, как он "проигнорировал" указания спецагента перед входом в Белый дом.
President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR— The Hill (@thehill) August 10, 2021
На записи видно, как представитель Секретной службы указывает Байдену на дорожку, ведущую к зданию, после чего глава Соединенных Штатов решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье.
Как пишет Daily Mail, критики американского лидера в Республиканской партии и пользователи Сети в очередной раз предположили, что Байден страдает от деменции. Однако были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил его о том, что нужно проследовать обходным путем.
Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
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