https://ria.ru/20210811/bayden-1745302810.html

Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети

Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети - РИА Новости, 11.08.2021

Поведение Байдена у Белого дома удивило пользователей Сети

Новая волна критики обрушилась на американского президента Джо Байдена после того, как он "проигнорировал" указания спецагента перед входом в Белый дом. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:52

2021-08-11T10:52

2021-08-11T11:58

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сша

иран

сирия

ирак

ливия

джо байден

барак обама

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новая волна критики обрушилась на американского президента Джо Байдена после того, как он "проигнорировал" указания спецагента перед входом в Белый дом.Издание The Hill опубликовало кадры, на которых лидер США возвращается в резиденцию по прилете из Уилмингтона.На записи видно, как представитель Секретной службы указывает Байдену на дорожку, ведущую к зданию, после чего глава Соединенных Штатов решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье.Как пишет Daily Mail, критики американского лидера в Республиканской партии и пользователи Сети в очередной раз предположили, что Байден страдает от деменции. Однако были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил его о том, что нужно проследовать обходным путем.Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20210416/familiya-1728510235.html

сша

иран

сирия

ирак

ливия

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